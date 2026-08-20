Tras agotar ocho funciones, "El Test" vuelve con dos nuevas fechas

La comedia teatral "El Test" tendrá dos nuevas funciones en Bahía Blanca luego de haber agotado las localidades de sus ocho primeras presentaciones. Las próximas fechas serán el sábado 22 y el sábado 29 de agosto, a las 21, en Espacio Juanita Primera, ubicado en Alvarado 818.

Las entradas para ambas funciones tienen un valor de $23.000 para jubilados y estudiantes, $25.000 en venta anticipada y $30.000 en puerta. Las reservas pueden realizarse al 291 443-8393 o a través de las redes sociales de @eltest.teatro.

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La obra, escrita por el dramaturgo español Jordi Vallejo, se estrenó el 30 de mayo y desde entonces completó ocho funciones con localidades agotadas: 30 de mayo, 6 y 13 de junio, 21 de junio, 4 y 9 de julio, 19 de julio y 1 de agosto.

La historia parte de un dilema: ¿qué elegirías, recibir 100 mil dólares hoy o un millón dentro de diez años? La pregunta pone en marcha una serie de situaciones en las que cuatro amigos deben enfrentar sus valores, vínculos y convicciones.

La propuesta combina comedia, emoción y giros inesperados a medida que los personajes discuten las consecuencias de la decisión y quedan expuestas sus distintas formas de entender el dinero, la amistad y las relaciones.

La puesta está dirigida por Florencia Pacheco y Javier De La Torre y cuenta con las actuaciones de Abril Sánchez, Melu Borelli, Juani Morresi y Emanuel Augot.