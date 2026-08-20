Aeroparque cerrará dos días para realizar obras de mantenimiento en la pista: qué pasará con los vuelos
Los trabajos se llevarán adelante la semana próxima, desde las 9.00 del martes 25 hasta las 16.00 del jueves 27.
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas, desde las 9.00 del martes 25 hasta las 16.00 del jueves 27. debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista, en el marco de un plan integral de obras que lleva adelante Aeropuertos Argentina.
Por ello, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%.
La cantidad de movimientos pasará de 530, cifra habitual para un período similar, a 940. El resto de los servicios fueron cancelados por las aerolíneas, que tomaron esa decisión teniendo en cuenta la antelación con la que se anunciaron las obras y la cantidad de pasajeros.
La intervención y el esquema fueron acordados con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que en conjunto definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y de la previsible merma en las operaciones, de manera de minimizar el impacto operativo. Además, consideraron fundamental que la pista esté preparada para hacer frente a la temporada alta, que comienza en octubre.
Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.