Condenaron a un hombre a 20 años de cárcel por abusar de dos hermanas

Un hombre fue condenado este mediodía a 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de dos hermanas en nuestra ciudad.

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, recayó en Gustavo Daniel Fieres, quien fue hallado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de la corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años de edad.

El magistrado encontró probado que entre octubre de 2011 y 2014, Fieres (se encuentra detenido) ultrajo a una pequeña que al inicio de los hechos tenía 10 años, sometiéndola a distintas prácticas sexuales de manera reiterada.

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También se acreditó que en esas circunstancias le exhibió material pornográfico, "con el propósito de que la víctima tuviera conocimiento de prácticas sexuales en forma prematura y de acelerar el desarrollo de su sexualidad".

En tanto, entre 2012 y 2014, en varias oportunidades, abusó de otra menor, hermana de la anterior, que por entonces tenía 8 años.

Se determinó que los episodios habrían ocurrido mientras el acusado quedaba al cuidado de las niñas, ya que sus padres estaban trabajando.

El juez tuvo en cuenta las declaraciones de las jóvenes, quienes describieron los abusos sufridos y las circunstancias en que se produjeron.

Del mismo modo, comentaron que por temor y cuestiones personales dudaron en realizar la denuncia, razón por la cual esto se produjo unos diez años después.

También brindaron su testimonio familiares de las chicas y profesionales que las evaluaron psicológicamente.

Por todo ello, De Rosa consideró a Fieres como autor de los delitos y le impuso la pena de prisión efectiva.