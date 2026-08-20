Condenan a una joven por una llamativa privación de la libertad en Suárez

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de nuestra ciudad condenó a Ianina Carrizo a 3 años de prisión en suspenso, por haber retenido a un hombre en un departamento mientras le exigía la entrega de dinero, a punta de pistola, junto a otras dos personas, en Coronel Suárez.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Diego Conti, el hecho se registró el 23 de septiembre de 2025 cuando la víctima se hizo presente en el domicilio de la calle Brandsen al 100 de aquella ciudad, para dialogar respecto de un conflicto que se había generado por la venta de una moto.

En el interior del departamento, la víctima se encontró con Alex Rodrigo Carrizo, quien sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, mientras le decía que se tire al piso, que lo iba a matar y le exigía dinero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ianina Carrizo también estaba dentro de la vivienda, lo apuntaba con un arma y le decía que haga caso. En esas circunstancias, llegó Justo Tomás Gómez Corro, a quien Alex Carrizo le dio el arma con la cual lo mantenía apuntado.

Carrizo ingresó al auto de la víctima para sustraerle el celular y el hombre, luego de unos 30 minutos, pudo salir del lugar tras saltar desde un primer piso, dirigirse a la comisaría y denunciar lo sucedido.

Ianina Carrizo fue condenada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse y por su comisión en poblado y en banda.

Además, se le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir por el término de 2 años como fijar domicilio y abstenerse de mantener todo tipo de contacto con la víctima.

Gómez Corro, en tanto, ya había sido condenado, en juicio abreviado, a la pena de 3 años de prisión en suspenso, mientras que Alex Carrizo se encuentra prófugo.