Detuvieron al autor de una salvaje agresión cometida en febrero en Pigüé

Un hombre de 24 años fue detenido este miércoles en Pigüé, luego de que se determinara que había sido el autor de una salvaje agresión ocurrida en febrero del año pasado.

El hecho en cuestión, caratulado como lesiones graves, se había dado en horas de la madrugada, en la calle Urquiza, entre Pasteur y Namuncurá de la vecina ciudad.

En ese momento, la víctima, Darío Gabriel Carrizo, había sido interceptado por una camioneta Volkswagen Amarok. Según surge de la investigación, el imputado, Matteo Martinoya, había descendido del vehículo y agredido físicamente a Carrizo, quien cayó al suelo y recibió posteriormente una patada en la zona de la cabeza, sufriendo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese momento, la víctima fue trasladada al Hospital Municipal de Pigüé, donde recibió asistencia médica, estableciéndose que las lesiones revestían carácter grave.

A partir de las tareas investigativas y la recolección de elementos probatorios, se solicitó la correspondiente medida, siendo autorizada por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En este marco, este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del imputado, procediéndose a su detención y al secuestro de su teléfono celular, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.