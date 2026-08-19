Copa Argentina: Racing venció a Belgrano y se metió en cuartos de final
La Academia se impuso por 1 a 0 en San Luis.
Racing Club venció esta noche a Belgrano de Córdoba y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.
La Academia se impuso por 1 a 0 en el partido disputado en el estadio Único del Parque La Pedrera.
El gol del triunfo lo anotó Tomás Conecchny, a los 4 minutos.
Tras esta victoria, el elenco de Avellaneda esperará entre los 8 mejores por el ganador del cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.