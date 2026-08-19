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Copa Argentina: Racing venció a Belgrano y se metió en cuartos de final

La Academia se impuso por 1 a 0 en San Luis.

Foto: Racing

Racing Club venció esta noche a Belgrano de Córdoba y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.

La Academia se impuso por 1 a 0 en el partido disputado en el estadio Único del Parque La Pedrera.

El gol del triunfo lo anotó Tomás Conecchny, a los 4 minutos.

Tras esta victoria, el elenco de Avellaneda esperará entre los 8 mejores por el ganador del cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

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