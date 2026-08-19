Fecha 5 del Nonagonal: Olimpo juega el domingo en Bahía y Villa Mitre, el viernes a la noche en Salta

Olimpo y Villa Mitre continuarán desandando el Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que otorga cuatro plazas a los playoffs por el primer ascenso.

Los equipos de nuestra ciudad disputarán la quinta fecha, que comenzará el viernes con la presentación de la Villa.

El tricolor visitará a Juventud Antoniana de Salta, desde las 21.

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El partido se jugará en su estadio natural, el Fray Honorato Pistoia, (y no en el Padre Martiarena) y será dirigido por Jorge Etem.

Los dirigidos por Diego Cochas partirán este jueves por la mañana en avión, haciendo escala en Aeroparque.

Mientras que el aurinegro, puntero del grupo, recibirá el domingo a Kimberley del Mar del Plata.

El encuentro se disputará en el Roberto Carminatti, desde las 15.30, con arbitraje de Lucas Cavallero.

Además, también el domingo y a las 15.30 se medirán: Alvarado vs Argentino de Monte Maíz (dirigirá Maximiliano Macheroni) y Cipolletti y Atenas de Río Cuarto (con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos).

Libre tendrá Huracán Las Heras.

*Cómo llegan

Foto: prensa Olimpo

Olimpo vuelve al Carminatti manteniendo su liderazgo en el grupo y el invicto en el Nonagonal.

En su última presentación, el aurinegro igualó 1 a 1 ante Argentino de Monte Maíz como visitante y por el gol de Cristian Ibarra.

Previamente, había ganado el clásico ante Villa Mitre (2 a 0), vencido a Huracán Las Heras en Mendoza (1 a 0) y empatado en casa ante Juventud Antoniana (0 a 0).

Kimberley, en tanto, viene de vencer a Cipolletti como local (3 a 1) y sumó su segundo triunfo en casa, ya que antes había superado a Argentino (1 a 0).

En el medio, además, perdió como visitante frente a Atenas en Río Cuarto (2 a 1).

Por su parte Villa Mitre saldrá otra vez a la ruta luego de empatar ante Alvarado sin goles en El Fortín y tras la mencionada caída en el Carminatti.

Antes, había igualado como local frente a Cipolletti (1 a 1) y vencido a Atenas en Córdoba (1 a 0).

Mientras que Juventud Antoniana aún no pudo ganar en esta segunda fase y acumula una sola unidad, conseguida en el estreno ante Olimpo

Luego perdió ante Alvarado en el Padre Martearena (2 a 0) y frente a Huracán en Las Heras (1 a 0).

*La tabla

Así están las posiciones tras disputarse la cuarta fecha: 1°) Olimpo, 8 puntos; 2°) Alvarado y Cipolletti, 7; 4°) Atenas (Río Cuarto) y Kimberley, 6; 6°) Villa Mitre, 5; 7°) Huracán (Las Heras), 3; 8°) Juventud Antoniana y Argentino (Monte Maíz), 1.

*Lo que viene para los nuestros

Luego de este fin de semana, los representantes bahienses habrán disputado más de la mitad de los partidos del Nonagonal.

Posteriormente, su camino seguirá de la siguiente manera:

-Fecha 6

Atenas vs. Olimpo

Villa Mitre vs. Huracán

-Fecha 7

Olimpo vs. Cipolletti

Libre: Villa Mitre

-Fecha 8

Argentino vs Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9

Villa Mitre vs Kimberley

Alvarado vs Olimpo