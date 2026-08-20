El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 21 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde habrá tiempo frío con cielo poco nuboso y viento leve de sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 5 grados.