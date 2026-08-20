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El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 21 de agosto en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 21 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sudoeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde habrá tiempo frío con cielo poco nuboso y viento leve de sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 5 grados.

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