La economía creció 0,8% en junio y acumuló un alza de 1,9% en el primer semestre

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 2,7% interanual en junio. Los datos fueron publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En la medición desestacionalizada, la actividad económica mejoró un 0,8% en junio frente al mes previo (en mayo subió 0,2%). Con esta cifra, el indicador acumuló un crecimiento del 1,9% durante el primer semestre del año.

De los 15 sectores relevados por el organismo, hubo doce que mostraron mejoras interanuales durante junio. Se destacaron Pesca (247,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (15,6% i.a.).

El dato fue celebrado por Javier Milei, quien destacó en sus redes la “actividad volando” y apuntó contra sus críticos en el área económica. “Este dato le va a caer muy mal a todos los periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía. Ah! 13 de 16 sectores crecen, sabiendo que es objetivo de política económica que caída la actividad del Estado”, enfatizó el mandatario.

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Por otra parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. La mayor baja fue registrada por Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5% i.a.), seguida de Electricidad, gas y agua (-0,4%) y Enseñanza (-0,1%).

Todos los sectores que crecieron y cayeron en mayo, según el INDEC

De los 15 sectores relevados por el EMAE, 12 mostraron mejoras:

Pesca: 247,6%



Explotación de minas y canteras: 15,6%



Intermediación financiera: 5,1%



Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%



Construcción: 2,8%



Industria manufacturera: 1,9%



Hoteles y restaurantes: 1,8%



Transporte y comunicaciones: 1,5%



Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 1,3%



Servicios sociales y de salud: 1%



Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 0,8%



Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,4%



Por su parte, tres sectores registraron variaciones negativas:

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%



Electricidad, gas y agua: -0,4%



Enseñanza: -0,1%

El ministro de Economía, Luis Caputo, también festejó el resultado a través de su cuenta de X, donde reiteró que “la economía creció 0,8% mensual en junio”.

“El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular, creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, resultando el ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011″, remarcó.