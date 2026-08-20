Giorgis: "Fue un resultado positivo y nos trajimos un buen resultado para la revancha"

El seleccionado de la Liga del Sur hizo su presentación en la Copa País y se trajo un empate de General Campos tras terminar 0 a 0 ante su par de la Liga Sureña. El defensor viedmense Santiago Giorgis --uno que cumplió en la zaga del elenco que conduce Nicolás Ballestero-- resaltó el valor del resultado final, teniendo en cuenta que la serie se cerrará en nuestra ciudad la semana venidera.

“Entrené una sola ves con la los chicos, costó porque no te conocés con los compañeros y no es fácil lograr esa química en tan poco tiempo. Salió un partido apretado y con mucha pelota dividida. De cualquier manera, fue un resultado positivo y nos trajimos un buen resultado para la revancha. Y el miércoles que viene trataremos de pasar a la siguiente instancia", le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"No fuimos a ver qué pasada, sabemos que representamos a la Liga del Sur y dimos lo mejor. Y ahora queremos llegar lo más lejos posible", agregó el marcador central de Comercial.

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