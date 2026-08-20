Argentina cayó con Brasil y fue eliminada del Preclasificatorio Olímpico

Argentina perdió esta tarde ante Brasil, por 58-53, en el Arena Astros de Guadalajara, y quedó eliminada del Preclasificatorio Olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

De esta manera, las brasileñas se metieron en semifinales.

Bella Nascimento fue la figura del quinteto brasileño al sumar 23 puntos y 3 rebotes. También destacaron Leticia Rodrigues y Emanuele Oliveira, cada una con 7 rebotes.

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Por Argentina, que quedó eliminada, Julieta Mungo fue la máxima anotadora con 14 puntos.

Brasil dominó la primera mitad de este partido impulsado por la efectividad de Bella Nascimento, quien arrancó con la mano caliente que le permitió ir perfecta en la larga distancia, desde donde encestó tres veces; nueve puntos que ayudaron a forjar una ventaja de 17-12 en el primer cuarto, que se convirtió en un 36-27 antes del descanso.

Argentina intentó mantenerse combativa liderada por Julieta Mungo, quien sumó ocho puntos, aunque no encontró el aro en sus cuatro intentos de tiros de tres, y Dlama Piri, además de la fuerza bajo el tablero que les dio Diana Cabrera, pero no fue suficiente para emparejar el marcador.

En el tercer cuarto, el quinteto dirigido por Gregorio Martínez apretó en defensa, mejoró algunas transiciones y se acercó a cuatro de distancia, pero le faltó ese tirón final para completar la remontada.

Brasil, dirigido por Leonardo Figueiro, aguantó la intensidad del rival, de nuevo apoyado en la contundencia de Nascimento y en la defensa de Taissa Queiroz y Leticia Rodríguez, cada una con cinco rebotes, al final del tercer período en el que mantuvieron ventaja de 45-39.

En el perído final, Argentina volvió a la carga y se puso 52-51 a tres minutos del final impulsada por Melisa Gretter, pero de nuevo, Bella Nascimento puso orden para sellar la victoria por 58-53.

Las semifinales del Preclasificatorio olímpico de básquetbol femenino, torneo que otorga un boleto para el torneo Preolímpilco para Los Angeles 2028, se jugarán el próximo sábado.