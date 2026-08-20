“Nos endeudamos para llegar a fin de mes”: los gremios marcharon por el macrocentro bahiense

“Nos endeudamos para llegar a fin de mes”, fue una de las principales consignas de la movilización que los gremios bahienses realizaron este jueves por la tarde en Bahía Blanca, en el marco de la jornada de protesta convocada por la CGT.

Las columnas sindicales comenzaron a avanzar minutos antes de las 15 desde sus respectivos lugares de concentración y recorrieron distintas calles hasta confluir en el macrocentro, donde se desarrolló la concentración y se hicieron escuchar los principales reclamos.

Otra de las banderas que acompañó la marcha llevaba una consigna contundente. “Bahía es Zona Fría”, en defensa del régimen que permite a los usuarios de la región acceder a tarifas de gas diferenciadas.

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De la movilización participaron los secretarios generales y representantes de la CGT, UOCRA, Camioneros, Asociación Empleados de Comercio (AEC) y otros sindicatos que se sumaron a la convocatoria.

El endeudamiento de las familias fue uno de los principales ejes de la protesta.

Desde los gremios señalaron que cada vez más hogares deben recurrir a préstamos, tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento para afrontar gastos esenciales como alimentos, alquileres, medicamentos y servicios.

La situación tarifaria también ocupó un lugar central en los reclamos. Los sindicatos cuestionaron los aumentos de los servicios públicos y reclamaron que Bahía Blanca y la región mantengan el beneficio del Régimen de Zona Fría.

Con banderas y pancartas, las columnas sindicales recorrieron el centro bahiense y confluyeron en el macrocentro, en una jornada que se desarrolló en simultáneo con la movilización convocada por la CGT a nivel nacional.

La protesta forma parte del plan de lucha escalonado de la central obrera y buscó visibilizar el impacto de la situación económica sobre los trabajadores y las familias.