¿Te acordás de Tim Payne? Hizo un golazo en su debut en Olimpia de Paraguay

El defensor neozelandés Tim Payne tuvo un estreno inolvidable con la camiseta de Olimpia de Paraguay al marcar un golazo en la victoria por 5-0 frente a Rubio Ñu, en un partido correspondiente a la Copa de Primera del país.

El lateral, que se hizo conocido durante el Mundial 2026 por un fenómeno viral en redes sociales, sobre todo en Instagram, necesitó apenas unos minutos para ganarse el aplauso de los hinchas.

Payne, de 32 años, recibió la pelota fuera del área y sacó un potente remate que se clavó junto al palo para convertir su primer tanto con el conjunto paraguayo. La conquista rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gran debut del futbolista que llegó al club tras disputar la Copa del Mundo con Nueva Zelanda.