Fresco y nuboso: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas frescas y condiciones variables es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 17 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con estados nubosos variables a fresco; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 9 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas de moderada del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 17 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 10 grados centígrados.