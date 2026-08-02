Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Fresco y nuboso: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuál es el pronóstico del tiempo, de acuerdo al servicio Satelmet.

Foto: Archivo La Nueva.

Una jornada con temperaturas frescas y condiciones variables es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 17 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con estados nubosos variables a fresco; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 9 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas de moderada del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 17 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 10 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
Sociedad.
La región.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE