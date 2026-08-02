Un incendio en boxes de Mauricio Lambiris generó tensión en el Turismo Carretera durante el Desafío de las Estrellas

Momentos de máxima tensión se vivieron este domingo durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera en el circuito San Juan Villicum, cuando el Ford Mustang del uruguayo Mauricio Lambiris se incendió al ingresar a boxes para realizar la recarga obligatoria de combustible. El piloto logró salir rápidamente del vehículo y tanto él como los mecánicos del Martínez Competición resultaron ilesos.

Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el fuego se desató en plena detención para la carga de combustible. La rápida intervención del equipo y del personal de seguridad permitió controlar las llamas sin consecuencias físicas, aunque el episodio generó gran preocupación entre los presentes.

El incidente tuvo como protagonista a uno de los pilotos que había sido referencia durante la actividad previa, ya que Lambiris había marcado el mejor tiempo en los entrenamientos del sábado con su Ford Mustang. Sin embargo, el uruguayo largó desde el puesto 51 por el sistema de sorteo del Desafío de las Estrellas y quedó involucrado en uno de los momentos más impactantes de una carrera que tuvo otras situaciones relacionadas con el manejo poco seguro de la carga de combustible en boxes.