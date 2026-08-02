Turismo Carretera: Tobías Martínez ganó el Desafío de las Estrellas en San Juan

El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) se quedó este domingo con la victoria en el Desafío de las Estrellas, correspondiente a la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera, disputada en el circuito El Villicum de San Juan.

El piloto del RUS Med Team protagonizó una gran remontada desde el puesto 31 de largada y consiguió su segundo triunfo en la categoría. El podio lo completaron Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Germán Todino (Ford Mustang), mientras que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) conservó el liderazgo del campeonato a falta de una fecha para el cierre de la Etapa Regular.

Martínez había obtenido la bolilla número 33 en el sorteo realizado el viernes, aunque finalmente partió desde la 31ª posición debido a sanciones aplicadas a otros pilotos. Con una estrategia de una sola detención en boxes, el piloto local avanzó en el clasificador hasta quedarse con la victoria, la segunda de su carrera en el TC luego de la conseguida el 25 de febrero de 2024 en El Calafate. Además, significó el primer triunfo del RUS Med Team desde que la estructura compite de manera independiente en la máxima categoría del automovilismo argentino.

La carrera se disputó bajo el formato especial del Desafío de las Estrellas, que no contó con clasificación ni series, ya que la grilla fue determinada mediante un sorteo realizado el viernes por la noche.

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En esa instancia, Sebastián Abella (Ford Mustang) había obtenido la pole simbólica al sacar la bolilla número 1. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 22 y 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná, donde se definirá la Etapa Regular del campeonato. (NA).