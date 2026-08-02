"El kircherismo es esto": el Presidente volvió a cargar contra Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei volvió a recurrir a sus plataformas digitales para cruzar a la oposición y este domingo publicó una historieta ilustrada en la que cargó directamente contra el modelo político encabezado por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

A través de un cómic posteado en sus perfiles oficiales, el Jefe de Estado graficó una caricatura donde se observó a la expresidenta golpeando la rodilla de un ciudadano con un bateo para provocarle una lesión y, acto seguido, entregándole un par de muletas.

Con el mensaje tajante "El kirchnerismo es esto" estampado como título de la viñeta, el mandatario buscó sintetizar de forma gráfica su concepto sobre las políticas del espacio rival.

Este nuevo episodio comunicacional se inscribió en el marco de la constante batalla conceptual que el Presidente sostiene contra la oposición en medio de las discusiones parlamentarias por los proyectos de ley impulsados desde el Poder Ejecutivo.

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Con esta metáfora, el Poder Ejecutivo intentó argumentar que las gestiones anteriores generaron intencionalmente dependencias en la sociedad mediante el otorgamiento de asistencias estatales para resolver problemáticas previamente ocasionadas por las propias intervenciones de sus gobiernos.

La difusión de esta pieza satírica ratificó la estrategia discursiva de la Casa Rosada, orientada a confrontar de manera directa y sin intermediarios contra la figura de la ex jefa de Estado y las bases ideológicas de su movimiento. (con información de NA)