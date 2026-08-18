"ABSA reparte botellitas en las carreras, pero se olvida de la gente que consume agua de pozo"

El concejal Daniel Medina (Bien Común) llevó al recinto deliberativo rosaleño el reclamo de vecinos de sectores del barrio Laura que no tienen conexión a la red de agua y tampoco reciben asistencia de la empresa ABSA, prestataria del servicio en el distrito.

"ABSA reparte botellitas en las carreras, pero se olvida de que en Belgrano al 2.400 la gente consume agua de los pozos —dijo Medina, quien pidió que la prestataria y el Municipio adopten medidas urgentes—. No solamente están expuestos a riesgos y contaminación sino que es absolutamente indigno lo que padecen."

Medina también cuestionó la falta de información sobre los proyectos de extensión de la red de agua en el distrito. Afirmó que, junto con otros concejales, consultaron al gobierno municipal sobre el avance de esas obras, pero que no recibieron una respuesta formal.