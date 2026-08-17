Lo detuvieron por causar daños en la casa de su expareja

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un joven acusado de provocar daños en la casa de su expareja.

Se trata de Ignacio Jiménez, de 22 años, quien quedó acusado de daño, a disposición de la Fiscalía Nº 15.

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Según indicaron desde la Comisaría local, ocurrió el sábado por la mañana, en una vivienda de Maipú al 200, del barrio Ciudad Atlántida.

Allí, Jiménez habría dañado la reja de una de las ventanas del departamento donde vive una joven de 20 años.

Personal del Destacamento Zona Sur llegó hasta el lugar tras un llamado de emergencia y encontró al sospechoso escondido detrás de un paredón de una vivienda lindante, donde fue aprehendido.