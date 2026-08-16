Femenino: Palihue se probó con Puerto Belgrano, ante la baja de UNS

Concluyó la ronda de amistosos "Camino al XV" correspondientes al calendario de rugby femenino en la Unión de Rugby del Sur.

Esta serie de cotejos tuvo como finalidad ir adaptando a los equipos al formato definitivo de quince contra quince tal como se juega en otros puntos del país.

Este domingo Palihue le ganó a un combinado de jugadoras de Puerto Belgrano RHC, Punta Alta RC y Sol de Mayo (Viedma) por 15 a 12.

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No presentó Universidad Nacional del Sur, según se supo, para no exponer a su plantel (cuentan con algunas lesionadas) ante el inminente debut en el Regional Pampeano del fin de semana venidero.

Justamente, la URS estará representada en el regional por Palihue (campeonas de las últimas cinco ediciones) y UNS. También jugarán las locales de Comercial y San Ignacio, más Indios de Bolívar.

Se jugará en cancha del club San Ignacio.

Clausura Desarrollo

Se jugaron este domingo partidos pendientes del campeonato Clausura Desarrollo masculino de la Unión de Rugby del Sur.

Pringles RC sumó triunfo con punto bonus ante Sol de Mayo al ganar de local por 45-14, en partido que completó la fecha 1.

Dirigió el árbitro Gustavo Difranco (Sur).

En otro partido, en este caso correspondiente a la fecha 2, fue victoria de Puerto Belgrano RHC ante Palihue-Ferroviario por 24 a 17.

Este choque se llevó a cabo en Coronel Dorrego y fue arbitrado por Juan Ignacio Rossello (Sur).

El Clausura retomará su agenda el próximo domingo con la fecha 4: Palihue/Ferroviario-Tres Arroyos RC, Sol de Mayo-Puerto Belgrano RHC, UNS-Coronel Suárez RHC y Pringles RC-Cazadores.

Así están las posiciones: