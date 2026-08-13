Amenazó a un comerciante con un puzón e intentó robar la caja

La Policía de Punta Alta detuvo anoche a un hombre acusado de entrar a robar a un comercio del barrio Centenario y agredir a un empleado y amenazarlo con un elemento punzante.

Se trata de Roberto Fabián Duarte, de 38 años, a quien detuvieron en su casa del mismo barrio.

Desde la comisaría local indicaron que el personal policial de la Estación Comunal llegó a lugar tras un llamado al 911.

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Según se pudo establecer, el sospechoso ingresó al local cerca de las 23, exhibió un elemento punzante con el que amenazó al propietario, a quien tomó del cuello exigiéndole la entrega del dinero de la caja registradora.

"Ante la resistencia del comerciante, se produjo un forcejeo durante el cual ambos cayeron al piso y ocasionaron roturas de botellas de vino. Finalmente, el sujeto se dio a la fuga sin lograr sustraer elemento alguno", indicaron oficialmente.

Agregaron que a partir del análisis de las cámaras de seguridad y de las características aportadas, efectivos policiales lograron identificar al presunto autor y localizarlo en inmediaciones de su domicilio, donde fue aprehendido.

En el lugar se efectuó el secuestro de un punzón y de vestimenta usada al momento del hecho.

Duarte quedó acusado de robo calificado en grado de tentativa, con intervención de la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

