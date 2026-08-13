La UCR Rosales busca dejar atrás internas y enfocarse en una agenda 2027
Participó en La Plata de la asunción de nuevas autoridades de la Convención Provincial. Planteó la necesidad de priorizar propuestas vinculadas al empleo, la salud, la infraestructura y el desarrollo del distrito.
La Unión Cívica Radical de Coronel Rosales participó el sábado 8 de agosto, en La Plata, de la asunción de las nuevas autoridades de la Convención Provincial y del reconocimiento a los presidentes de los 135 comités de distrito.
El encuentro reunió a dirigentes de toda la provincia y, según señalaron desde el comité local, abrió una etapa en la que el partido busca dejar atrás las diferencias internas y concentrarse en la elaboración de propuestas de cara a 2027.
La presidenta de la UCR local y concejala Liliana Taboada planteó que el debate de ideas debe estar ligado a las necesidades de los vecinos. Entre las prioridades mencionó la salud y su articulación regional, la infraestructura vial e hídrica, el desarrollo productivo, el empleo y una mayor autonomía municipal.
“Provincia de Buenos Aires y Coronel Rosales necesitan una agenda propia”, afirmó Taboada.
Por su parte, la presidenta de la Juventud Radical local, Natasha Lopetegui, destacó el rol de los jóvenes y la necesidad de generar oportunidades, empleo e innovación. “Los jóvenes no somos solo el futuro, sino el presente de esta transformación”, expresó.
Durante la Convención también se resolvió prorrogar los mandatos de las autoridades del Comité Provincia y de los comités locales hasta el 28 de octubre de 2028. Además, se eligieron las nuevas autoridades de la Convención, que será presidida por el platense Pablo Nicoletti.