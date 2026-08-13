La UCR Rosales busca dejar atrás internas y enfocarse en una agenda 2027

La Unión Cívica Radical de Coronel Rosales participó el sábado 8 de agosto, en La Plata, de la asunción de las nuevas autoridades de la Convención Provincial y del reconocimiento a los presidentes de los 135 comités de distrito.

El encuentro reunió a dirigentes de toda la provincia y, según señalaron desde el comité local, abrió una etapa en la que el partido busca dejar atrás las diferencias internas y concentrarse en la elaboración de propuestas de cara a 2027.

La presidenta de la UCR local y concejala Liliana Taboada planteó que el debate de ideas debe estar ligado a las necesidades de los vecinos. Entre las prioridades mencionó la salud y su articulación regional, la infraestructura vial e hídrica, el desarrollo productivo, el empleo y una mayor autonomía municipal.

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“Provincia de Buenos Aires y Coronel Rosales necesitan una agenda propia”, afirmó Taboada.

Por su parte, la presidenta de la Juventud Radical local, Natasha Lopetegui, destacó el rol de los jóvenes y la necesidad de generar oportunidades, empleo e innovación. “Los jóvenes no somos solo el futuro, sino el presente de esta transformación”, expresó.

Durante la Convención también se resolvió prorrogar los mandatos de las autoridades del Comité Provincia y de los comités locales hasta el 28 de octubre de 2028. Además, se eligieron las nuevas autoridades de la Convención, que será presidida por el platense Pablo Nicoletti.