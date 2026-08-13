Comienza hoy la tradicional Muestra Informativa de Carreras de Nivel Superior

La 34º edición de la Muestra Informativa de Carreras de Nivel Superior, organizada por la Universidad Nacional del Sur, y que congrega anualmente a miles de jóvenes de la ciudad y una amplia zona, comenzará este jueves en el campus de Palihue.

Las actividades son libres y gratuitas, y contendrán stand de carreras de los 17 Departamentos de la UNS y de 22 instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad, siendo un récord de establecimientos participantes. Junto a toda la información sobre la oferta académica de la ciudad, habrá food trucks, actividades culturales y charlas.

La asistencia de público estará habilitada de 9 a 18, durante los días jueves y viernes. Además, desde comienzo de esta semana también está en línea la página muestradecarreras.uns.edu.ar donde las instituciones exhiben de manera virtual sus propuestas. La muestra es un clásico del calendario educativo regional, y convoca habitualmente a más de 10 mil personas entre estudiantes, familias y docentes que se acercan a visitarla. Es organizada por la Subsecretaría de Coordinación Académica y el Departamento de Orientación Escolar de las Escuelas Medias de la UNS.

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Transporte gratuito

El colectivo inter aulas de la UNS funcionará con recorridos gratuitos entre las 7:25 y las 19 con viajes cada media hora —aproximadamente— entre 12 de Octubre y San Juan y el Campus, y viceversa, para aquellas personas que necesiten traslados desde y hacia Palihue.

En cuento a las líneas de transporte urbano local, la 503 tiene el Campus como parada predeterminada en su recorrido habitual.