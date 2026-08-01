Elecciones 2027: al menos ocho provincias prevén desdoblar sus comicios

El calendario electoral de 2027 comenzó a tomar forma y, a poco más de un año de los comicios, al menos ocho provincias ya manifestaron su intención de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. En paralelo, el Gobierno nacional acelera las negociaciones para avanzar con la reforma política y concretar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tras el Mundial, varios gobernadores resolvieron avanzar en las definiciones sobre el cronograma electoral. Mientras la administración nacional busca cerrar acuerdos políticos con distintos Ejecutivos provinciales, los mandatarios locales procuran preservar sus territorios y, en algunos casos, sostener esquemas de competencia acordados con La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo consideran que en las próximas semanas podrían alcanzarse nuevos entendimientos con diferentes gobernadores. Sin embargo, varias provincias aguardan el resultado de las negociaciones en el Congreso antes de confirmar las fechas de sus elecciones.

El primer mandatario en oficializar el calendario fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien anunció que las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027. Desde el Gobierno nacional señalaron que la decisión fue dialogada previamente y que no altera la estrategia electoral del oficialismo.

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Provincias que avanzan con el desdoblamiento

Además de Tucumán, otras provincias ya expresaron públicamente su intención de separar las elecciones provinciales de las nacionales.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa convocar a las urnas el 16 o el 23 de mayo. En Chubut, Ignacio Torres analiza una fecha entre julio y agosto, mientras que en Misiones, donde gobierna Hugo Passalacqua, el desdoblamiento ya está definido, aunque todavía no fue anunciada la fecha.

Jujuy también seguiría ese camino. Desde el entorno del gobernador Carlos Sadir sostienen que la provincia mantiene la tradición de adelantar sus elecciones. En Neuquén, el mandatario Rolando Figueroa prevé conservar el esquema de comicios separados, con una posible convocatoria durante agosto.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro evalúa realizar las elecciones entre el 13 de junio y el 5 de septiembre, aunque la primera alternativa aparece como la más probable. En Mendoza, Alfredo Cornejo ya confirmó que las PASO provinciales se llevarán a cabo en julio.

Por su parte, Tierra del Fuego deberá votar en una fecha distinta a la nacional debido a una disposición constitucional. Río Negro mantiene la intención política de desdoblar los comicios, mientras que Entre Ríos y San Juan también se inclinarían por ese esquema.

En tanto, La Rioja, Formosa y La Pampa aún no realizaron anuncios oficiales respecto del calendario electoral.

Buenos Aires y CABA, a la espera de la definición sobre las PASO

La provincia de Buenos Aires continúa sin una fecha definida. El gobernador Axel Kicillof condicionó cualquier decisión al futuro de las PASO nacionales, ya que las primarias bonaerenses se encuentran vinculadas por ley al régimen nacional.

Un escenario similar se presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según allegados al jefe de Gobierno, Jorge Macri, la estrategia electoral dependerá tanto del avance de la reforma política como de la decisión que adopte la Casa Rosada.

En San Luis, el gobernador Claudio Poggi todavía no fijó una fecha para las elecciones, aunque los antecedentes provinciales indican que el desdoblamiento aparece como una posibilidad.

En Catamarca, en cambio, las elecciones podrían realizarse en conjunto con las nacionales, previstas para octubre. El gobernador Raúl Jalil es considerado uno de los principales aliados legislativos del oficialismo nacional.

Provincias que no renovarán gobernador

Las únicas provincias que no elegirán gobernador en 2027 serán Corrientes y Santiago del Estero, donde los oficialismos retuvieron recientemente el Poder Ejecutivo provincial. (NA)