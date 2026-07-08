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Caza y Pesca-Pellegrini se enfrentan en el Casanova, por la serie final de la LBB Bronce

Los medanenses ganaron el primero, 72 a 69.

Tobías Martz (CyP) y Andrés Almirón (P). Fotos: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Caza y Pesca Huracán Médanos recibirá a Pellegrini (Punta Alta), en el Osvaldo Casanova, desde las 21, en el segundo partido de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Dirigirán Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal, con Ariel Di Marco como comisionado.

El ganador de esta serie se adjudicará el derecho a una final extra en caso de no repetir en el segundo tramo.

Para hoy, los medanenses están completos y en Pellegrini, a la ausencia -por lesión- de Bautista Freyssinet se sumaría Agustín Godeas, por motivos laborales.

En el primer juego, disputado en cancha de Altense, los medanenses se impusieron 72 a 69, basando su juego en una defensa zonal y el poder ofensivo de Nicolás Sánchez.

"Estamos con los pies sobre la tierra, y si bien es muy importante estar arriba en la serie, vamos partido a partido", señaló el entrenador Gabriel Asnes.

"Creo que el juego de mañana (por hoy) marcará una tendencia en la serie. El equipo está muy bien y con muchas ganas", resaltó.

Del otro lado, el azulgrana hoy saldrá con más urgencias.

"Tenemos que mejorar nuestro balance defensivo para no permitir puntos fáciles, y estar más efectivos en ataque ante la defensa zonal que vienen utilizando ellos hace varios partidos", puntualizó el entrenador Juan Sergio Palumbo.

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