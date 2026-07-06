México: cultura milenaria, ciudades vibrantes y playas paradisíacas

México es un destino que cautiva por su diversidad. Sus antiguas civilizaciones, ciudades llenas de vida, pueblos mágicos y playas de aguas turquesas conforman una experiencia difícil de igualar. Pensando en quienes buscan conocer lo mejor de este país en un solo viaje, Viajes La Nueva presentó una salida que recorrerá algunos de sus lugares más emblemáticos desde USD 4039 por pasajero.

La partida está prevista para el 26 de noviembre de 2026 desde Buenos Aires, con vuelos de LATAM y una propuesta de 14 días y 13 noches que combina historia, cultura, gastronomía y descanso frente al Caribe.

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La aventura comenzará en Ciudad de México, una de las capitales más fascinantes de América Latina. Allí los viajeros recorrerán el Centro Histórico, el Zócalo, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Paseo de la Reforma. También tendrán la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Antropología, considerado uno de los más importantes del continente.

El itinerario incluye además una excursión a Teotihuacán, donde se encuentran las impresionantes Pirámides del Sol y de la Luna, testimonios de una de las civilizaciones más influyentes de Mesoamérica.

El recorrido continuará por la Plaza de las Tres Culturas, la Avenida de los Muertos y la Basílica de Guadalupe, uno de los centros de peregrinación religiosa más importantes del mundo.

Otro de los puntos destacados será la visita a Cuernavaca y al pintoresco pueblo mágico de Taxco, famoso por sus calles empedradas, su arquitectura colonial y su tradicional producción de plata.

Tras varios días dedicados a descubrir la capital mexicana, el grupo viajará hacia Mérida, la denominada "Ciudad Blanca". Desde allí realizará una excursión a Chichén Itzá, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno y uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

La jornada incluirá además tiempo para disfrutar de un tradicional cenote, esos sorprendentes espejos de agua dulce que forman parte del patrimonio natural de la península de Yucatán.

La última etapa del viaje tendrá como escenario Costa Mujeres, uno de los destinos caribeños de mayor crecimiento en los últimos años. Allí los pasajeros se alojarán en el exclusivo Hotel Ocean Allure y disfrutarán de cuatro noches bajo régimen all inclusive, ideales para relajarse frente al mar, aprovechar las instalaciones del resort y vivir el Caribe mexicano en su máxima expresión.

La propuesta contempla alojamiento en hoteles seleccionados, traslados, excursiones, acompañamiento durante todo el recorrido y asistencia al viajero.

Con una combinación perfecta entre patrimonio histórico, experiencias culturales y descanso en playas paradisíacas, esta salida grupal se presenta como una oportunidad ideal para descubrir la esencia de México y regresar con recuerdos para toda la vida.

Informes e inscripciones: Viajes La Nueva. Cupos limitados.