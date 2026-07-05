Lusarreta y Zunini: de los clubes formadores bahienses a la gloria continental con Pampas

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

El sacrificio paga. La constancia y esfuerzo en el entrenamiento, la carga de los viajes, el ser paciente para esperar la oportunidad y al mismo tiempo controlar que la ansiedad no se transforme en frustración. Al final del camino, tras 14 fechas, semifinal y final, la gloria llegó para el plantel de Pampas y para los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini en el Súper Rugby Américas.

Con la participación de estos primeras líneas, pudieron cambiar la historia ante Dogos XV al superarlo en la final (26-17). Porque rompieron una hegemonía de los cordobeses, que venían de imponerse en 9 de los 11 en los cotejos disputados en el historial del SRA, incluidas la final 2024 y las semifinales 2023 y 2025.

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Nombrar primero a Lusarreta con relación a Zunini tiene que ver con que “Pancho” tuvo mayor protagonismo en su segunda temporada en la competencia continental de franquicias de rugby. Para Nahuel, que tuvo su bautismo en 2024, fue otro año de aprendizaje y minutos de calidad.

“Fueron seis meses espectaculares donde realmente todo el plantel, con jugadores y el staff, disfrutamos mucho. Obviamente con altibajos, pero la verdad que se disfrutó mucho”, afirmó Lusarreta.

Pampas pudo marcar un quiebre deportivo en esta campaña en relación a otras temporadas. Realizaba buenas fases regulares, sosteniendo el Nº1 por buena parte del torneo, pero su protagonismo mermaba en la fase final.

“Se cumplió el objetivo, o sea, nos habíamos planteado salir campeones. Obviamente, en el medio muchos objetivos de rendimiento que era lo que creíamos que nos iba a llevar a salir campeones, como tener la mejor defensa del torneo, ser el mejor el mejor pack de forwards que bueno, creo que pudimos hacerlo. No sé si es que se hizo algo diferente sino que se continuó y se creyó en un proceso con Legui. Y fue un poco eso, picar la piedra hasta que se da”, afirmó.

El pack de Pampas se lució en la final ante Dogos XV, siempre dominador en tal sentido.

“No sé si fue el mejor partido, tal vez sí. Bueno, lo fue de todo el equipo en realidad. Pero si tengo que elegir, sí, me quedo con el pack. Obviamente los backs hicieron un laburazo. Pero el pack sobre todo los últimos dos partidos, porque también la semifinal fue muy física, muy dura. Estoy seguro de que fueron nuestros dos mejores partidos”, afirmó el hooker formado en el club Universitario y actualmente en Belgrano Athletic, en el Top 14 de Buenos Aires.

Para Pampas fue una carrera de resistencia, no de velocidad.

“Es un torneo largo pero a la vez corto. Son muchos partidos en poco tiempo,m con viajes, muy intenso,. El objetivo es construir. Obviamente vas a pasar por buenos momentos y peores momentos en esos 6 meses. Pero el objetivo es ese, seguir construyendo, confiar en el equipo, en el proceso y en los entrenadores. Al final es lo que te puede llevar a lograr el resultado”, agregó.

Lusarreta hizo un balance personal de su temporada en Pampas.

“Fue de mucho aprendizaje. En las primeras tres fechas, jugué la primera después me tocó no estar ni en los 23. Fue de mucho aprendizaje, mucho crecimiento. De tratar siempre pensar de qué lado podía aportar más al equipo y desde donde me tocara. Y obviamente de lo técnico y rugbístico, siempre intentando mejorar un montón, sabiendo que también tenía una competencia muy buena como es Nacho Botazzini”, dijo “Pancho”, de 24 años.

Zunini: "Para el mismo lado"

Con 22 años Nahuel Zunini ya es campeón del Súper Rugby Américas. En pilar formado en el club Argentino y hoy jugador de Biei (Buenos Aires) fue una de las opciones del técnico Juan Manuel Leguizamón como recambio en la primera línea de Pampas.

“Salir campeón en el que fue el primer título del equipo para mí es un orgullo, siento mucho orgullo en eso”, afirmó Zunini.

En la final el pilar jugó cinco minutos. Pero fueron, tal vez, los cinco minutos más importantes en su carrera deportiva. Porque entró y protagonizó un par de jugadas clave para asegurar el éxito en la cancha de Córdoba Athletic. La otra cara de la historia es que ese esfuerzo físico le valió salir a poco de ingresar, a raíz de un desgarro grado 2 de tres milímetros en el isquiotibial.

"Entré, tenía muchas ganas del principio del partido y nada, mis compañeros me contagiaron un poco esa locura que transmitieron a lo largo de toda la final y no podía desentonar. Fueron cinco minutos en los que dije: `tengo que dejar todo’", explicó.

"Me dieron me dieron aproximadamente 21 días, en base a cómo reacciona mi cuerpo. Mientras tanto hay que darle atención al músculo, cómo responde, eh recuperar un poco de fuerza que se ha perdido en el desgarro y ver qué pasa. Tenía muchas ganas de sumar ahí en mi club, en Biei. El rugby para mí significa mucho, así que mientras antes esté en la cancha para mí mejor”, afirmó.

Nahuel tuvo una incursión en Pampas a principios del SRA 2024, junto con el bahiense Joaquín Moro, aunque fue un paso fugaz por el equipo bonaerense a raíz de una lesión de hombro. Que también lo privó de poder seguir en carrera en Los Pumitas.

"Ahí estaba haciendo el proceso Pumitas. Justo se abrió un huequito para jugar el primer partido. Pude compartir con los chicos un partido en Paraguay. Ahora fue algo diferente: pude compartir más con los chicos, sumar entrenamientos y viajes con un muy buen grupo humano. Me llevo aparte de la experiencia del rugby muy lindos recuerdos y muy lindas personas", dijo.

"Yo creo que la clave del grupo es la identidad que formamos y la unión que existe. Con los chicos nos llevamos todos bien y tiramos para el mismo lado. Queríamos ser los primeros en salir campeones con Pampas y ahora lo podemos decir tranquilamente. La verdad es que todo eso fue lo que nos ha llevado a hasta este lugar", concluyó.