Argentina cierra en Panamá la primera fase de las Eliminatorias FIBA

Argentina visitará a Panamá, desde las 21.10 (TyC Sports 2 y DSports), por la sexta y última fecha de la primera fase de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

La albiceleste viene de superar a Uruguay el último jueves, 91 a 76, en Montevideo y tiene la clasificación asegurada a la segunda ronda, lo mismo que su rival, que viende de superar a Cuba, 83 a 70.

El récord del equipo que dirigie Pablo Prigioni es de cuatro victorias y una derrota.

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En la última presentación, el cordobés Leandro Bolmaro fue figura, con 22 puntos y mostrando muchos recursos, mientras que Gabriel Deck aportó 19 unidades y Facundo Campazzo sumó 18.

Favorito

Más de 20 años hace que Panamá no le gana a la Argentina. La última derrota albiceleste ante los centroamericanos fue en 2005, 89 a 84 en la segunda fase del Campeonato FIBA Américas disputado en Santo Domingo.

Ese equipo lo dirigía Sergio Hernández y tenía, entre otros, a Hernán Jasen (13 puntos). Entonces, ya estaba clasificada al Mundial de Japón 2006.

Desde entonces, Argentina le ganó las 11 veces que cruzaron.

Los tres mejores equipos del Grupo D se unirán a los tres clasificados del Grupo B, integrado por Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas, en la lucha por las plazas mundialistas hacia Catar 2027.