Volver a emocionarse: Paz Martínez trae a Bahía el repertorio de toda una vida

Hay artistas que no necesitan presentación. Basta con escuchar los primeros acordes de una canción para que aparezcan los recuerdos. Paz Martínez pertenece a ese grupo de músicos que lograron convertir sus composiciones en parte de la historia sentimental de varias generaciones.

El próximo sábado 12 de septiembre, el reconocido cantante y compositor llegará al Teatro Don Bosco de Bahía Blanca con su gira nacional "50 años de amor", un espectáculo que celebra medio siglo de carrera y un repertorio que sigue vigente con el paso del tiempo.

Durante la noche, el público podrá reencontrarse con muchas de las canciones que hicieron de Paz Martínez uno de los máximos referentes de la música romántica en español. Temas que fueron interpretados por él y también por grandes figuras de Latinoamérica, consolidándolo además como uno de los compositores argentinos más importantes de las últimas décadas.

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Lejos de ser un recital más, la propuesta invita a recorrer una historia musical atravesada por el amor, las emociones y esas melodías que acompañaron momentos importantes en la vida de miles de personas.

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