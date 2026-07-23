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No todo es blanco o negro: llega "El Cazador y el Buen Nazi"

Suspenso, tensión psicológica y un debate ético de enorme actualidad se combinan en una de las propuestas teatrales más elogiadas de los últimos años.

Hay obras que entretienen y otras que, además, dejan preguntas dando vueltas mucho después de que termina la función. "El Cazador y el Buen Nazi" pertenece a esa segunda categoría.

El próximo Sábado 29 de Agosto, a las 21 horas, el Teatro Don Bosco recibirá esta atrapante producción protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio, bajo la dirección de Daniel Marcove y con texto del prestigioso dramaturgo argentino Mario Diament.

La historia parte de una premisa tan simple como inquietante: un reconocido cazador de criminales nazis cree haber encontrado, décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, a un antiguo oficial del régimen que lleva una vida completamente distinta. A partir de ese encuentro comienza un intenso duelo verbal donde aparecen la memoria, la culpa, la identidad, la justicia y el perdón.

Lejos de ofrecer respuestas fáciles, la obra invita al espectador a sacar sus propias conclusiones mientras la tensión crece escena tras escena. Cada diálogo suma una nueva pieza al rompecabezas y obliga a replantear lo que parecía evidente desde el comienzo.

Para conocer ubicaciones, precios y adquirir entradas, ingresar a TicketBahía.com

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