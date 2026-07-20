Polémica en Alemania: renunció uno de los políticos más importantes por tener un bebé por vientre de alquiler

El dirigente alemán Jens Spahn, exministro de Sanidad y actual jefe del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag, presentó su renuncia al cargo luego de la controversia generada por el nacimiento de su hijo mediante gestación subrogada en Estados Unidos.

Spahn comunicó su decisión este sábado 18 de julio de 2026 y aseguró que su vida personal y su responsabilidad política se volvieron incompatibles tras la polémica.

“En los últimos días me he dado cuenta de que mi felicidad personal —formar una familia con mi marido y convertirme en padre— es incompatible con mi cargo político”, escribió en su carta de renuncia, según trascendió.

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La polémica por el vientre de alquiler que sacudió a la CDU

El anuncio de que Spahn y su esposo, Daniel Funke, fueron padres mediante una madre gestante en Estados Unidos generó una fuerte reacción dentro de su propio partido.

La controversia surgió porque la gestación subrogada está prohibida en Alemania y la CDU mantiene una postura contraria a su legalización. En el congreso partidario celebrado en febrero, la formación política había ratificado su rechazo a modificar esa normativa.

Aunque Spahn no cometió ninguna ilegalidad, ya que la legislación alemana no prohíbe criar a un niño nacido mediante gestación subrogada fuera del país, varios sectores cuestionaron lo que consideraron una contradicción entre su decisión personal y la postura oficial del partido.

Algunos dirigentes llegaron a acusarlo de tener una "doble moral" por recurrir a un procedimiento que su propia fuerza política rechaza.

Friedrich Merz respaldó la renuncia de Spahn

El canciller alemán Friedrich Merz evitó pronunciarse inicialmente sobre la situación personal de Spahn, aunque confirmó que el tema sería analizado por la dirección nacional de la CDU.

Merz sostuvo que no existía ningún motivo para modificar la legislación alemana sobre gestación subrogada ni para cambiar la posición histórica del partido.

Tras conocerse la renuncia, el canciller afirmó que la salida de Spahn del liderazgo parlamentario fue una decisión "correcta" e "inevitable". (NA)