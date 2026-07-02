Milei rindió homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto en homenaje a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber, realizado en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano.

"Hace 50 años, cercano al mediodía, un día frío como hoy, 9 kilos de explosivos se llevaron la vida de 23 integrantes de la PFA, de un civil, y dejaron más de 110 heridos en un ataque que dejó una marca imborrable en la historia de la Policía Federal, pero sobre todo en la historia de los argentinos de bien -dijo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva-. Desde entonces, esta fecha tiene el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio y recordamos a cada hombre y cada mujer que a lo largo de la historia de esta Fuerza honraron la profesión hasta las últimas consecuencias y extendemos ese reconocimiento a sus familias y a sus camaradas".

En la misma línea, recordó a dos efectivos en particular: el agente Matías Cevallos de la División Talleres y el cabo Rodolfo Armando Manfredi de la División Unidad de Despliegue Móvil, quienes perdieron la vida semanas atrás en el marco del Plan Bandera, un progama integral de seguridad lanzado desde el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de Santa Fe, en contra del narcotráfico en la ciudad de Rosario.

"Sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña cada guardia, cada procedimiento, cada traslado, cada ausencia y cada riesgo. Por eso, honrar a nuestros caídos también significa honrar a quienes continúan llevando adelante ese legado. Es un reconocimiento que no debe limitarse a una fecha de calendario debe ser un compromiso permanente de toda la institución y del Estado con quiénes dieron todo por la seguridad de los argentinos", concluyó Monteoliva.

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Además, Monteoliva manifestó que "hay fechas que marcan para siempre la identidad a una institución" y para la Policía este día es uno de ellos porque se conmemora a los "hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que se puede exigir en la vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás".

Del acto también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Carlos Presti; y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en recuerdo del trágico atentado ocurrido en 1976, cuando una explosión en el comedor de la Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.