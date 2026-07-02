Coronel Rosales busca reactivar el Corredor Bioceánico para generar empleo genuino

El presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, Pablo Ariel Gómez, encabezó una reunión institucional con la cónsul de Chile, Susana Josefa Zamora Vargas.

El eje central del encuentro fue retomar el proyecto del Corredor Bioceánico, "una iniciativa estratégica de conectividad regional que, a pesar de su enorme potencial, ha sido relegada y dejada en el abandono durante muchos años", dijo el titular del CD local.

Durante la charla, Gómez enfatizó que la reactivación de este corredor no es solo una alternativa logística, sino la única forma real de generar empleo genuino en Coronel Rosales.

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"El objetivo principal es posicionar al distrito como un nodo clave que sea capaz de atraer inversiones y flujo comercial, tanto en el ámbito nacional como internacional".

El impacto para Coronel Rosales

Gómez mencionó que el desarrollo del Corredor Bioceánico permitiría explotar las ventajas competitivas del municipio, abriendo las puertas al comercio exterior y vinculando directamente a la región con los mercados del Pacífico.

"Ambos coincidimos en la importancia de dejar atrás los años de abandono de esta propuesta para transformarla, finalmente, en un motor de desarrollo productivo sustentable para la comunidad".