Los 128 años de Punta Alta: el saludo del intendente, desfile, música, comidas y artesanías

El intendente Rodrigo Aristimuño encabeza los actos de hoy por el 128 aniversario de Punta Alta.

En su saludo inicial destacó que la ciudad nació del esfuerzo de quienes soñaron con un futuro junto al mar y que, generación tras generación, fue creciendo gracias al trabajo, el compromiso y la solidaridad de su gente.

"Nuestra identidad está marcada por la Base Naval, por el puerto, por nuestros barrios, por las instituciones, los clubes, las escuelas, los comercios y cada vecino que, todos los días, aporta para construir una ciudad mejor".

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"Este aniversario nos invita a mirar con orgullo nuestra historia, pero también a renovar el compromiso con el presente y con el futuro. Sabemos que todavía hay desafíos importantes, pero estamos convencidos de que, trabajando juntos, podemos seguir transformando Punta Alta y generar más oportunidades para todos", dijo el jefe comunal.

"Quiero saludar y agradecer a cada vecino y vecina que hace grande a nuestra ciudad con su esfuerzo cotidiano. Que estos 128 años nos encuentren unidos, valorando nuestras raíces y mirando hacia adelante con esperanza".