Sportivo-San Lorenzo, en Villa Mitre, ¿será el último de la serie final en la LBB Plata?

Coria contiende a Ayala y De Pástena arma el lanzamiento. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo tiene la primera posibilidad de adjudicarse el tramo inicial de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", si esta noche le gana a Sportivo Bahiense, en cancha de Villa Mitre, desde las 21.

Dirigirán Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Mariano Enrique, siendo comisionado técnico Diego Kessler.

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Es el cuarto punto de la serie que tiene al naranja 2-1 arriba, después de defender su "localía" en cancha de Olimpo.

La serie con el antecedente más fresco que marcó la mayor diferencia entre ambos en los cuatro partidos que disputaron en la temporada.

Inclusive, en el 80-56, para el tricolor los 56 puntos significaron la menor puntuación en los 19 partidos disputados, coincidentemente con la sufrida también ante San Lorenzo, como local, en la tercera fecha de la fase regular: 63-56.

En los dos partidos previos, en el primero San Lorenzo se impuso 71 a 66 y el segundo Sportivo respondió, 82 a 73.

Respectos de las novedades de los planteles, Sportivo tiene en duda a Mateo Boccatonda, quien no estuvo el último partido, y Gerónimo Stach, ambos con golpes en un hombro.

En tanto, San Lorenzo llega en plenitud.

De ser necesario un quinto encuentro, el mismo se disputará el próximo martes, en el Norberto Tomás.

El ganador de esta serie se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo de la competencia.