¡Emocionante! Con 20 grados bajo cero, el festejo de un docente en la Antártida

Un docente de la Escuela Provincial N° 38 de la Base Esperanza, en la Antártida Argentina, generó emoción con su video festejando tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra.

Entre tantos festejos, este tuvo la particularidad que lo hizo en un entorno diferente por cierto: con más de 20 grados bajo cero, con la camiseta albiceleste, una bandera argentina y sin abrigo.

En las imágenes se observa al docente enfrentando las fuertes ráfagas de viento y la nieve mientras sostiene con firmeza la bandera argentina, que logra flamear con fuerza en medio de las extremas condiciones climáticas.

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“¡Vamos Argentina, carajo!”, grita con entusiasmo el maestro mientras celebra el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial, en una escena que conmovió a miles de usuarios.

El protagonista del video es Gustavo Olivera, docente de la Escuela Provincial N° 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, el centro educativo más austral del mundo.

El mismo funciona en la Base Esperanza, una de las instalaciones permanentes de la Antártida Argentina donde también viven familias y asisten chicos a clases durante todo el año.

El singular festejo se sumó a las multitudinarias celebraciones que se vivieron en distintos puntos de la Argentina y del mundo.