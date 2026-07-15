Cristina salió al balcón a celebrar el pase a la final y su militancia reclamó por las Malvinas

La expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su domicilio en el barrio de Constitución para celebrar junto a sus seguidores el histórico triunfo y pase a la final del Mundial por parte de la Selección argentina de fútbol.

Un nutrido grupo de manifestantes se concentró frente a San José 1.111, donde la exjefa de Estado cumple su condena judicial.

Sobre la fachada del edificio se hicieron proyecciones con la silueta de las Islas Malvinas y la leyenda "son argentinas".

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De esta manera, la militancia kirchnerista vinculó el acontecimiento deportivo de esta tarde, que revivió una rivalidad histórica entre ambos países, con el reclamo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas. (con información de NA)