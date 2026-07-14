Crean una alianza científica para monitorear las costas bonaerenses y norpatagónicas

La iniciativa reúne a investigadores de las universidades nacionales del Sur y de Río Negro, y la Provincial del Sudoeste. Recibió un subsidio de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo proteger uno de los patrimonios naturales más valiosos del país frente a los procesos de contaminación, el cambio climático y la creciente presión humana sobre la costa? Un grupo de científicos del sudoeste bonaerense y Norpatagonia buscará responder esta pregunta mediante un ambicioso proyecto que acaba de obtener financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

“El mar es un bien común que nos pertenece a todos”, sostienen los investigadores, quienes plantean que el cuidado de la costa requiere la articulación entre la ciencia, el Estado, las comunidades y el sector productivo.

“En la región conviven estuarios, bahías, playas, médanos y costas rocosas de alta productividad biológica, que albergan especies de gran importancia ecológica y económica. Al mismo tiempo, en estos ambientes se desarrollan emplazamientos urbanos, turísticos, actividades industriales, pesqueras y todo el entramado logístico del sector productivo incluyendo rutas y puertos. El desafío de estos tiempos es poder armonizar estos escenarios para que funcionen y se desarrollen conjuntamente de forma económica y ambientalmente sostenible” explica el doctor Andrés Arias, del Departamento de Química de la UNS y el Instituto Argentino de Oceanografía.

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“Al pulso del desarrollo productivo, se suman los efectos de la crisis climática global, que reduce la capacidad de adaptación de los ecosistemas y amenazan tanto la biodiversidad como los medios de vida de muchas comunidades costeras”, agrega el científico, especializado en contaminación marina.

Por eso, los investigadores destacan que el proyecto titulado “Desarrollo y provisión de herramientas para el monitoreo y gestión integral de la zona marino-costera” se inserta en una agenda pública cada vez más relevante para la provincia de Buenos Aires. Los trabajos aportarán información clara y jerarquizada para el ordenamiento territorial, la prevención de conflictos por el uso del espacio costero y la toma de decisiones ambientales, en sintonía con el programa Pampa Azul Bonaerense, orientado a fortalecer la gestión de los 1.200 kilómetros de costa provincial. A su vez, el gobierno nacional avanza con la Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado, que busca coordinar políticas públicas entre provincias para el desarrollo sostenible de las zonas costeras, integrando actividades productivas con la conservación de los recursos naturales, para lo que es clave contar con indicadores.

Junto a Arias coordinarán la propuesta Andrés Jaureguizar (UPSO) y Patricio Solimano (UNRN), y participará un equipo interdisciplinario de investigadoras e investigadores especializados en ecosistemas marino-costeros del sudoeste bonaerense y Norpatagonia.

Los resultados que prevén tendrán aplicaciones concretas tanto para la gestión ambiental como para el desarrollo productivo de la región. La información permitirá evaluar la efectividad de las áreas protegidas, identificar zonas críticas desde el punto de vista ecológico y establecer prioridades para las acciones de restauración de los ecosistemas. Al mismo tiempo, aportará herramientas para ordenar la pesca artesanal e industrial, identificar áreas adecuadas para la extracción sostenible de recursos y promover un turismo sustentable basado en la calidad ambiental de los espacios costeros.

El proyecto también busca fortalecer el vínculo entre la ciencia y las comunidades costeras. Uno de sus pilares es la democratización de la información científica. Los datos y herramientas desarrollados favorecerán una participación más informada de los actores locales en la gestión de los recursos naturales y contribuirán a la defensa de los medios de vida asociados al mar, promoviendo una gobernanza costera basada en el conocimiento y la colaboración entre los distintos sectores involucrados.

En el plano científico, la iniciativa permitirá consolidar una base de datos interdisciplinaria sobre los ecosistemas marino-costeros del sudoeste bonaerense y la Norpatagonia. Esta información contribuirá a comprender mejor el funcionamiento y la evolución de estos ambientes, generando insumos de largo plazo para futuras investigaciones y para el diseño de políticas públicas orientadas a la conservación y el uso sostenible del litoral.

Números

40 millones de pesos será el financiamiento de este proyecto

30 investigadores e investigadoras formarán los equipos interdisciplinarios

25 universidades participaron de la convocatoria de la CIC

10 años es el horizonte temporal de desarrollo

7 Proyectos serán financiados