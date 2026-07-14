San Lorenzo-Sportivo Bahiense y un partido bisagra en la final de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo y Sportivo Bahiense juegan el tercer partido de la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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El encuentro se disputará en el Norberto Tomás de Olimpo, desde las 21, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y Horacio Sedán, con Diego Kessler como comisionado técnico.

Hasta ahora se ganaron en los escenarios que eligió cada uno para oficiar de local. En el primero, Sanlo se impuso 71 a 66, en Olimpo, y en la revancha Sportivo venció 82 a 73, en Villa Mitre.

En consecuencia, a partir de hoy habrá mucha más presión en una serie que fue entrando en clima, con el agregado que el vencedor quedará a una victoria del objetivo y el perdedor estará obligado a ganar dos seguidos.

"El segundo juego me generó optimismo porque se ganó y pudimos empatar la serie", reconoció Miguel Loffredo, DT de Sportivo.

"Defensivamente mejoramos en cuanto a las rotaciones y en cómo defender a cada jugador. Si bien el primer juego no lo hicimos mal, mejoramos algunos detalles y ofensivamente movimos más rápido la pelota, encontramos mejores tiros, tuvimos mayores porcentajes y, sobre todo, no nos enredamos tanto en las situaciones defensivas que nos proponían", analizó el Colo.

Del otro lado, Nicolás Becchina, entrenador de San Lorenzo, también sintetizó lo que le dejó la derrota.

"Principalmente no pudimos defender como lo veníamos haciendo; nos costó contener algunas situaciones y ofensivamente hubo pasajes donde no encontramos espacios para nuestros tiros habituales", puntualizó.

Para hoy Sportivo tiene a Agustín Amore con una contractura en un gemelo y a Mateo Boccatonda con alguna secuela del golpe en un hombro el último juego, por lo que ambos probarán en la entrada en calor.

Por el lado de San Lorenzo, en tanto, no se registran novedades.

El cuarto partido de la serie se jugará el viernes, en Villa Mitre.