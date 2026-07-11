Municipales va por la gloria: Paz y Carpaneto palpitan las finales de la Liga del Sur

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Con experiencia, liderazgo y juventud, el Sindicato de Trabajadores Municipales afrontará un fin de semana decisivo en el fútbol femenino de la Liga del Sur. Mañana, el equipo de Primera División disputará la final del playoff frente a Villa Mitre, mientras que la Reserva buscará el pase a una nueva definición cuando reciba a Bella Vista.

En la antesala de ambos encuentros, Carolina Paz, capitana del plantel superior, y Valentina Carpaneto, una de las figuras de la Tercera, coincidieron en destacar el presente institucional y futbolístico del gremio, además de la confianza con la que llegan a estas instancias.

"Para mí es un orgullo, como todos los años, estar peleando los primeros puestos. Estamos muy felices y comprometidas con este objetivo", señaló Paz, quien viste la camiseta de Municipales desde 2017 y ya protagonizó varias finales frente a Villa Mitre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque el conjunto dirigido por Pablo Landeiro terminó primero en la fase regular y contará con ventaja deportiva en el cruce del playoff, la defensora aseguró que el plantel afrontará el compromiso como una final más.

"Para nosotras es todo de cero, como un partido más. Vamos a buscar el objetivo sin pensar en otra cosa que en ganar", afirmó.

La capitana remarcó que la principal fortaleza del equipo municipal pasa por el grupo humano.

"Lo mejor que tenemos es la unión. Hemos formado un grupo muy consolidado y eso se nota dentro de la cancha", sostuvo.

Además de su actividad futbolística, Paz trabaja como empleada municipal en el hospital y comparte con Landeiro la conducción de una escuelita de fútbol para niños y niñas de entre 5 y 10 años.

Sobre el entrenador destacó su nivel de exigencia.

"Nos exige mucho porque sabe el equipo que tenemos y conoce lo que cada una de las jugadoras puede dar", señaló.

Consultada sobre sus referentes dentro del fútbol, reconoció admiración por Cristian "Cuti" Romero, el caudillo de la Scaloneta.

"Como soy central, trato de copiar algunas cosas de él, esa forma de ir siempre al choque y jugar con decisión. Soy de perfil derecho, pero me gusta anticipar la jugada tengo un buen timing", aseguró.

A la hora de imaginar el desenlace del domingo ante el tricolor, Carolina fue contundente.

"Me imagino festejando. Es lo que venimos buscando. Estamos preparadas para hacer un buen partido", reveló la experimentada jugadora de 35 años.

Del otro lado, con apenas 19 años, Valentina Carpaneto atraviesa un gran presente en la Reserva que conduce Martín Meluz.

"Estoy muy feliz y orgullosa. Ya me tocó jugar finales vistiendo la camiseta de Municipales y poder ser una de las referentes del equipo es algo muy lindo", expresó.

La volante, una de las goleadoras del torneo con nueve tantos, anticipó un partido exigente frente a Bella Vista.

"Va a ser una final muy peleada. Somos dos equipos que intentan jugar bien a la pelota y ya nos conocemos bastante", analizó.

Sobre las indicaciones que recibe de Meluz, explicó que el entrenador le pide aprovechar sus condiciones.

"Me dice que juegue como sé hacerlo, que use los dos perfiles y que patee al arco cada vez que tenga la posibilidad. Puedo jugar como doble volante central, sin tanto compromiso con la marca, o como enlace, en un sistema 4-4-1-1. Me gusta pisar el área rival”, apuntó.

Carpaneto también valoró el crecimiento que tuvo el fútbol femenino en Bahía Blanca, aunque entiende que todavía quedan aspectos por desarrollar.

"Se mejoró mucho, pero todavía hay que darle más visibilidad a la Reserva", opinó.

Tanto ella como Paz coincidieron en destacar el respaldo que reciben del Sindicato de Trabajadores Municipales.

"Tenemos todo para entrenar, desde lo esencial como muy buenas canchas, iluminación y vestimenta, hasta materiales de todo tipo para entrenar y acompañamiento permanente de profesionales. Eso hace una gran diferencia", señaló la juvenil.

La historia tiene, además, un vínculo familiar. Carolina contó que Valentina es hija de su pareja y que la arquera del plantel de Primera, Fiorella Carpaneto, de 16 años, es hermana menor de la volante.

"Todo queda en familia. Los festejos, las alegrías y las tristezas se viven en casa", comentó entre sonrisas.

Paz también puso en valor el crecimiento que experimentó el fútbol femenino desde sus inicios.

"Me tocó jugar en canchas de tierra, con piedras y vidrios. Hoy tener dos canchas con césped, iluminación y todos los materiales para entrenar es un lujo. Es el camino que siempre soñé para las generaciones que vienen", sostuvo.

“Gran mérito de este presente también es de la coordinadora Nadia Vázquez, el profe Sebastián Raigada y los dirigentes Miguel Agüero, Lorena Malvar, Diego Díaz, Natalia Mesina y Franco Vercellino”, concluyó.

Con la experiencia de las referentes, el entusiasmo de las más jóvenes y un proyecto deportivo consolidado, Municipales buscará este domingo escribir un nuevo capítulo exitoso en el fútbol femenino de la Liga del Sur.