Qué puede pasar con la inflación de junio y cuál es el efecto de la suba del dólar en la economía

El economista y director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, analizó el próximo dato de inflación de junio y explicó cuáles serán los efectos de la escalada del dólar en la economía.

En principio, desde su consultora proyectaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% para el sexto mes, lo que confirmaría la tendencia bajista y quebraría la barrera de los dos puntos. Sin embargo, aclaró que esa medición aplica para la región del Gran Buenos Aires (GBA).

"Hay bastantes chances de que la inflación quede por debajo del 2%", dijo en declaraciones radiales. En ese sentido, precisó que los meses que poseen una estacionalidad marcada suelen arrojar números "parecidos" en las distintas mediciones, donde mencionó el IPC de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tiscornia afirmó que el fenómeno inflacionario se explica en dos tramos: el primero -entre mayo y octubre de 2025- contó con el impacto previo a las elecciones legislativas; y en el segundo -desde noviembre en adelante-, contó con la combinación de severos factores (como la suba en el precio de la carne, el turismo veraniego y el aumento del petróleo internacional).

Según explicó, "pasado este segundo tramo, que tenía algo transitorio, la inflación volvió a bajar".

"La tendencia es a la baja. No quiere decir que vaya a ser lineal y sistemática. Podría ocurrir que la de julio sea más alta que la de junio (por cuestiones de estacionalidad), pero no va a cambiar el fondo de la cuestión", detalló.

La suba del dólar

También se refirió al aumento que registró el tipo de cambio en el sexto mes, el cual estuvo influenciado por distintos factores y superó a la inflación prevista en ese período.

Afirmó que todavía no se vio el carry trade, en donde la suba del dólar se traslada a los precios, y adelantó que llegará "en julio o en los meses siguientes".

"Es lógico que el tipo de cambio suba. Lo que no es lógico es que por la suba del tipo de cambio un peluquero, por poner un ejemplo, tenga que aumentar su servicio un 5%. Solo pasa en la Argentina por el descontrol que ha habido siempre", criticó.

Elecciones 2027

En otro tramo de la entrevista, vaticinó el escenario en el que llegará la economía argentina de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán el año entrante, en donde el Gobierno mantiene la intención de ser reelegido y profundizar las políticas económicas.

"Vamos a llegar mejor preparados. Se van dando cosas este año que son alentadoras", entre las que enumeró la acumulación favorable de reservas del Banco Central (BCRA) y la presentación del programa financiero 2026-2027.

"Es imposible que una economía no se vea alterada si el año que viene los argentinos salimos a comprar US$30.000 millones. Esperemos que no pasemos por eso", puntualizó.

En su análisis, el director de C&T indicó que la confianza de los argentinos responderá en base a las posibilidades que tenga el Gobierno de ser reelegido o la continuidad similar a las políticas adoptadas por Javier Milei. En caso de cambiar repentinamente a otro tipo de gobierno, el resultado será menos favorable.

"Eso tiene que ver con la percepción de lo que haya después de las elecciones. La estabilidad está muy asociada a que el Gobierno continúe, con lo cual, cuantas mayores las chances del Gobierno de reelegir, menores van a ser los problemas financieros. Si eso empieza a dudar, habrá que ver qué proponen los candidatos".

Actividad económica

Por último, dialogó sobre las proyecciones para la actividad económica de este año y lo que se espera hacia adelante.

Tiscornia adelantó que sus mediciones estiman una expansión del 3% para 2026, menor a la de 2025, lo que encadenaría dos años consecutivos con crecimiento, algo que es "bastante poco común".

"Hay un cambio bastante estructural en la economía argentina, donde algunos sectores se adaptan con mayor facilidad y a otros les cuesta más. Es un proceso que va a seguir. Estimamos que la economía crecía en torno al 3% este año; no es una gran tasa, pero acumular dos años seguidos de crecimiento es bastante poco común", concluyó. (N/A)