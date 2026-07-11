Rosario renovó el emblemático mural de Messi

El mural del astro rosarino es unos de los más visitados de la ciudad (Foto Print redes sociales)

El emblemático mural “De otra galaxia / De mi ciudad”, dedicado a Lionel Messi y ubicado frente al Monumento Nacional a la Bandera, fue reinaugurado tras una puesta en valor que actualizó la obra con la tercera estrella conseguida por la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y renovó su propuesta visual.

El acto fue encabezado por el intendente Pablo Javkin, junto a los artistas responsables de la obra y representantes de las empresas que colaboraron con la restauración del mural, considerado uno de los principales íconos urbanos y turísticos de Rosario.

La intervención estuvo a cargo del artista Lichi Urteaga, creador de la obra original inaugurada a fines de 2021, junto a Marlene Zuriaga, Betina Rian y Marcos Pascual. Los trabajos incluyeron una nueva paleta cromática, la actualización de la camiseta de Messi con las tres estrellas y la incorporación de un gran “¡Gracias!” en la pared posterior como homenaje de la ciudad a su máximo referente.

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Con 69 metros de altura y emplazado sobre avenida de la Libertad al 300, a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, el mural se consolidó en los últimos años como uno de los sitios más fotografiados de Rosario y un punto de encuentro para vecinos y turistas.

Durante la inauguración, Javkin destacó el valor simbólico que adquirió la obra desde su creación. “Era un momento muy duro para la ciudad. Veníamos de la pandemia y sentimos que no había mejor talismán que Leo. Se pintó el mural, empezó a aparecer una imagen distinta de Rosario y, desde entonces, se encadenaron muchas cosas buenas”, expresó.

El intendente sostuvo además que “había que actualizarlo, no solo por el paso del tiempo sino porque el personaje principal había cambiado” y celebró el trabajo realizado por los artistas. “Desde el Monumento se puede ver ese ‘Gracias’ enorme que aparece en la parte posterior del mural. Ojalá Leo esté cada vez más presente en el paisaje de Rosario”, agregó.

Por su parte, Urteaga recordó que el proyecto comenzó en 2017 junto a jóvenes del barrio La Bajada, donde nació Messi. “Muchas de esas ideas terminaron materializándose acá”, señaló.

Zuriaga remarcó que la iniciativa nació durante la pandemia con el objetivo de transformar “una pared gris en una pared llena de color” y afirmó que “cuando la gente encuentra un motivo para celebrar al pasar por acá, sentimos que esa también es una copa ganada”.

En tanto, Rian explicó que la restauración buscó “recuperar la identidad, la luminosidad y potenciar el color” de la obra para reflejar los valores que representa Messi, como “la perseverancia, el compromiso, los sueños y la capacidad de superarse”.

La ceremonia también contó con la participación de representantes de las empresas que acompañaron el proyecto, quienes destacaron el valor cultural y turístico que adquirió el mural como parte del denominado Circuito Messi de Rosario.

Con esta renovación, la ciudad reafirmó el lugar del mural como uno de sus principales patrimonios culturales y un homenaje permanente al capitán de la Selección argentina y campeón del mundo. (N/A)