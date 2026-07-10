Ravier destacó los últimos días de gestión: “Una semana más cambiando la Argentina”

El nuevo vocero presidencial de la gestión de Javier Milei, reemplazante en el cargo de Manuel Adorni, aprovechó el día no laborable en Argentina para realizar un repaso de las acciones de la gestión del gobierno nacional de los últimos días y sostuvo: “una semana más cambiando la Argentina”.

Adrián Ravier eligió la plataforma X para comunicar que las reservas del Banco Central superaron los US$ 49.536 millones, el nivel más alto en siete años. Y agregó que el riesgo país tocó su mínimo en ocho años, cerca de perforar los 400 puntos, abaratando el crédito para empresas y familias.

Además, el vocero presidencial repasó que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, junto al viceministro de su cartera, José Luis Daza, y al secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó el Programa Financiero 2026-2027. La nueva deuda se emite solo para refinanciar capital de la deuda heredada y los intereses se pagan con superávit fiscal, con el objetivo de que Argentina llegue a investment grade al final del mandato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También recordó el dato que arrojó el INDEC sobre la construcción, que creció 6,3% mensual y 4,1% interanual en mayo. De esta manera, los puestos de trabajo del sector treparon a 379.459 y los permisos de edificación marcaron el mayor registro para un abril desde 2022, indicó.

Por otro lado, resaltó que la actividad minera alcanzó un nuevo récord histórico en mayo, logrando un alza del 9,2% interanual. Y sumó que, en el segmento no convencional, el petróleo crudo creció 38,5% y el gas natural 14,2%.

Asimismo, destacó que el Gobierno llevó adelante la firma de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. Además, se activó una rebaja del 13,5% en el peaje y comenzaron las obras de profundización, cerrando la etapa estatal de gestión.

Entre otras informaciones, el vocero Ravier enumeró que:

Biosidus cerró un acuerdo con la emiratí Mubadala Bio para exportar terapias biológicas argentinas por USD 50 millones en cinco años. Se suma a los USD 8.000 millones que CAEME invertirá en investigación clínica.

El Parlamento Europeo rechazó la normativa que excluía al biodiésel argentino de las energías renovables de la UE. La diplomacia argentina demostró con evidencia técnica que la soja nacional es sustentable.

SENASA simplificó la exportación de productos de origen animal: reemplazó un régimen vigente desde 2010 y eliminó más de 40 normas fitosanitarias obsoletas dictadas entre 1964 y 2025.

El 89% de los egresados de la capacitación de Capital Humano junto a Arcos Dorados ya fue contratado formalmente por McDonald's. Muchos llevaban meses sin trabajo formal o accedían a su primera experiencia laboral.

El Gobierno actualizó los quirófanos del Garrahan con cinco nuevos arcos en C de última generación. Por primera vez en su historia, el hospital logró déficit cero y un plan de obras superior a los 30.000 millones de pesos.

El Gobierno Nacional lanzará el Plan Federal de Invierno, con refugios sobre rutas en zonas de clima extremo, monitoreo en tiempo real y refuerzo de agentes en accesos, terminales, puertos y aeropuertos durante las vacaciones.

Entró en vigencia el SIGIM, el nuevo sistema de mediación prejudicial 100% digital, con notificaciones electrónicas, seguimiento permanente de las actuaciones y pago electrónico.

Argentina envió tres vuelos adicionales de la Fuerza Aérea con las brigadas USAR ARG-10 y ARG-15 para continuar con la ayuda humanitaria en Venezuela, siendo el segundo país con mayor presencia en el terreno después de Estados Unidos.

La Cancillería desplegó un operativo consular itinerante para asistir a los argentinos que viajaron al Mundial, con presencia en aeropuertos de Kansas City, Dallas, Atlanta y Miami y emisión de pasaportes de emergencia.

La ministra Pettovello firmó en la Universidad de Salamanca la reactivación de la Cátedra Argentina "Juan Bautista Alberdi", para fortalecer la cooperación académica entre Argentina y España.

Por último, subrayó la presencia del presidente, Javier Milei, en “el jardín de la república” encabezando, en Tucumán, el acto por el Día de la Independencia junto a 14 gobernadores y vicegobernadores, reafirmando que el federalismo se construye con diálogo, equilibrio fiscal y objetivos comunes. (NA)