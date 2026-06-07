Sostenibilidad: del compromiso a la acción concreta

En un contexto en el que las organizaciones son cada vez más interpeladas por su rol en la sociedad, la sostenibilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una forma concreta de gestión.

Ya no alcanza con producir: resulta imprescindible comprender, medir y transparentar el impacto de cada decisión en el ambiente, las personas y el desarrollo de las comunidades.

En ese marco, el Día Mundial del Medio Ambiente se presenta como un recordatorio colectivo sobre la urgencia de estos desafíos y la necesidad de asumir compromisos concretos.

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También es una oportunidad para visibilizar acciones, compartir resultados y reforzar el papel que cada organización puede desempeñar en la construcción de un futuro más equilibrado.

Con ese enfoque, Unipar presentó el Reporte de Sostenibilidad, una herramienta que funciona como radiografía de su gestión. A través de este documento, la compañía da cuenta de sus procesos, sus decisiones y, fundamentalmente, de su contribución frente a los principales desafíos que atraviesan hoy a la sociedad.

El informe se estructura a partir de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), que se consolidaron como marco de referencia a la hora de evaluar el desempeño organizacional más allá de los resultados económicos. Incorporarlos implica adoptar una mirada integral, que abarca desde el uso responsable de los recursos naturales hasta la gestión de los procesos, con el objetivo de generar un impacto positivo y medible.

Hablar de sostenibilidad es, también, hablar de largo plazo. En este sentido, los compromisos de esta compañía están alineados con una visión al 2030, que orienta sus metas y prioridades.

Los avances presentados reflejan no solo intención, sino resultados concretos: Reducción del 22% en las emisiones de CO? respecto de la línea base —superando el objetivo inicial—, consolidando el camino hacia una matriz energética más limpia, y un hito en la gestión eficiente del agua, al incrementar su reutilización en más de 170.000 metros cúbicos anuales.

Este resultado evidencia el potencial de la mejora continua aplicada a los procesos productivos y su impacto directo en la preservación de recursos estratégicos para la región.

Desde esta perspectiva, el rol de la empresa no se limita a minimizar impactos, sino que también implica actuar como agente de transformación en las comunidades donde opera. Esto supone involucrarse activamente en el desarrollo local, construir vínculos sostenidos en el tiempo y promover iniciativas que generen valor compartido.

En este contexto, el Reporte de Sostenibilidad se consolida no solo como un documento, sino como una herramienta de diálogo. Permite acercar información relevante, compartir avances y desafíos, y fortalecer la relación con la comunidad a partir de la transparencia.

Comprender el impacto es el primer paso para transformarlo. En una fecha como el Día Mundial del Medio Ambiente, esta premisa adquiere especial relevancia: recuerda que cada acción cuenta, que los desafíos son compartidos y que el compromiso con el cuidado del entorno debe ser sostenido en el tiempo. Ese es el camino elegido, y sobre el cual se sigue construyendo.