Compañía Mega inauguró un nuevo tren de fraccionamiento

En el marco de la celebración por sus 25 años de operaciones, Compañía Mega puso en marcha un nuevo tren de fraccionamiento, una obra estratégica que demandó tres años de trabajo y una inversión de 260 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su capacidad para acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Durante el acto inaugural, el CEO de la empresa, Tomás Córdoba, destacó que el proyecto posiciona a la empresa en un lugar clave para aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo energético del país.

“Esta obra nos pone en una posición única para seguir capturando la oportunidad que tiene la producción de Vaca Muerta”, afirmó el ejecutivo ante autoridades, accionistas, contratistas y trabajadores que participaron del evento.

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Córdoba subrayó que la puesta en marcha de la nueva instalación coincide con el 25° aniversario de Mega y sostuvo que ambos hitos están estrechamente vinculados por una misma visión de crecimiento basada en la innovación, la excelencia operativa, la incorporación de tecnología y una estrategia de largo plazo.

El directivo también reconoció el aporte de los accionistas fundadores de la compañía, entre ellos YPF y Petrobras, así como el trabajo de los equipos técnicos y contratistas que participaron en la ejecución del proyecto.

Asimismo, anunció que la empresa continuará ampliando su infraestructura a través de nuevas inversiones. En ese sentido, informó que Mega presentó un proyecto bajo el régimen RIGI para incrementar su capacidad de bombeo y optimizar el aprovechamiento del nuevo tren de fraccionamiento.

“Vamos a seguir desarrollando nuestra infraestructura y creciendo, reafirmando el sentido con el que fue creada Mega, como es agregar valor a la Argentina”, concluyó Córdoba.

La inauguración marca una nueva etapa para la compañía y se inscribe en el proceso de expansión de la infraestructura energética necesaria para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales motores de inversión y crecimiento del sector hidrocarburífero argentino.

A su turno, el intendente Federico Susbielles manifestó que esta inversión marca un punto de inflexión para Bahía Blanca.

“Es un día muy importante para la ciudad. Quiero agradecer a Mega, a sus accionistas y a todos los que hicieron posible esta decisión estratégica que marca un punto de inflexión para nuestra ciudad. La Argentina está ante una gran oportunidad. Lo que hoy genera Vaca Muerta abre una ventana histórica para el desarrollo del país y debemos aprovecharla colectivamente”, dijo el intendente bahiense.

A su vez, remarcó que Bahía Blanca cuenta con una posición estratégica y un enorme potencial de crecimiento en los sectores químico y petroquímico, con empresas que siguen apostando al futuro.

“En los últimos 45 días se anunciaron más inversiones para Bahía que en los últimos 40 años. Eso habla de la confianza que existe en la ciudad y en nuestro puerto. Desde el municipio trabajamos para acompañar este proceso y para que Bahía Blanca sea una ciudad amigable y competitiva, capaz de generar condiciones para la inversión”, subrayó Susbielles.

El jefe comunal también puso en valor la capacidad del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

“Tenemos un puerto que brinda seguridad jurídica y una ciudad ordenada en materia gremial, aspectos fundamentales para quienes deciden invertir y crecer. Y también se posee una gran fortaleza industrial y excelencia educativa, científica y tecnológica. Ese capital humano es uno de nuestros mayores activos”, añadió.

Y añadió: “Las empresas no solo generan empleo y oportunidades. También estuvieron presentes cuando la ciudad atravesó momentos difíciles, acompañando a las instituciones y a cada vecino. Hoy la comunidad entiende que cada inversión que llega genera trabajo, desarrollo y perspectivas de futuro para miles de familias”.

Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, esgrimió que Bahía Blanca es el polo donde la Argentina le agrega valor al gas de Vaca Muerta.

“Quiero agradecer a Petrobras, a Dow, a la ciudad de Bahía Blanca, a las pymes y a los sindicatos. Mega es un ejemplo de trabajo conjunto y de cómo se pueden hacer bien las cosas. Cuando una persona trabaja 25 años en una misma compañía se genera una cultura muy fuerte. Eso es lo que se ve en Mega; hay compromiso, pertenencia y orgullo”.

Además, manifestó que la compañía no solamente genera valor para sus accionistas, sino también para toda la Argentina.

“Hacer una obra como ésta es agregarle valor al gas natural. De eso se trata el desarrollo energético que estamos impulsando. Y en ese tren, Bahía Blanca es el polo petroquímico y el polo de agregado de valor de la industria del gas en la Argentina. Y va a seguir creciendo. No sólo por Mega, sino también por toda la actividad petroquímica e industrial que se desarrolla en la ciudad”, resaltó.

Marín también anticipó nuevas inversiones en nuestra ciudad a mediano plazo.

“Acabamos de aprobar en directorio avanzar junto a TGS en un nuevo proyecto para Bahía Blanca. Es una gran noticia para el futuro energético del país. Y eso demuestra que todo lo que tiene que ver con el futuro de la energía argentina está pasando acá, en Bahía Blanca”, señaló.

Y agregó: “El crecimiento de Vaca Muerta hará que cada vez se necesiten más plantas como Mega para procesar el gas asociado a la producción de petróleo. Lo que viene en la Argentina es más energía, más competitividad y mayores oportunidades para el desarrollo industrial”.

El presidente de YPF cerró su discurso poniendo en valor a los profesionales de nuestra ciudad.

“Es muy valioso ver a jóvenes profesionales formados en Bahía Blanca trabajando y construyendo su futuro en esta ciudad”.

Durante el acto realizado en Mega, además de una esmerada atención mediante un brunch para invitados, se mostró un video que resume 36 años de trabajo continuo, desafíos superados, avances y el compromiso de quienes hicieron posible el citado proyecto.

Antes del inicio de la ceremonia, se compartieron con los asistentes los lineamientos de seguridad previstos para el evento y se destacó que todas las medidas fueron planificadas para garantizar el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de los presentes, dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación en una jornada tan significativa para la compañía.