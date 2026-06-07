Profertil y su compromiso con una producción sostenible

Producir alimentos de calidad y en cantidad suficiente para garantizar la seguridad alimentaria es uno de los grandes desafíos de la sociedad actual.

En ese contexto, los sistemas productivos se encuentran en un proceso de transformación orientado a aumentar la productividad de manera sustentable y con un uso cada vez más responsable de los recursos naturales.

En línea con ese objetivo, Profertil ha sostenido a lo largo de sus 25 años de trayectoria un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente. Su estrategia se apoya en la eficiencia energética, la gestión responsable de los recursos, la reducción de emisiones en los procesos productivos y la preservación de un recurso tan valioso como es el Suelo, a través de la difusión de las Mejores Prácticas de Manejo para la fertilización (4R).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En 2025, la compañía logró que el 88% de la energía eléctrica comprada proviniera de fuentes renovables, un avance que consolida su camino hacia una matriz energética más limpia y contribuye a la reducción de emisiones indirectas de carbono.

Desde su complejo industrial en Ingeniero White, la empresa opera desde el 2001, produciendo un insumo fundamental para la nutrición de los cultivos: la urea granulada.

La urea granulada es el principal fertilizante nitrogenado utilizado en la producción agropecuaria argentina. Su aporte permite reponer el nitrógeno (N), un nutriente esencial para cultivos como trigo y maíz, resultando clave para sostener la productividad (rendimiento y calidad de grano).

Para mejorar la eficiencia en el uso de este nutriente, es fundamental aplicar las Mejores Prácticas de Manejo para la fertilización (4R), que se basan en cuatro principios:

--Dosis adecuada: definir la cantidad a aplicar a partir de herramientas de diagnóstico, como el análisis de suelo.

--Momento oportuno: realizar la aplicación en el momento que mejor acompañe la demanda del cultivo.

--Forma correcta: elegir el método de aplicación más conveniente para favorecer la absorción del nutriente.

--Fuente apropiada: utilizar fertilizantes que aseguren una nutrición balanceada y una mayor eficiencia de uso.

Trabajar con el enfoque 4R no solo mejora la eficiencia de uso de los nutrientes (EUN), sino que también permite maximizar la producción y calidad de los granos, optimizar otros recursos e insumos, y sostener o mejorar la fertilidad de los suelos.

Además, favorece una mayor adaptación al cambio climático, contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promueve el secuestro de carbono en los suelos.

En una fecha que invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta, Profertil reafirma su compromiso con una producción más eficiente y sostenible, orientada a generar más y mejores alimentos con menor impacto ambiental, integrando innovación y sustentabilidad en cada etapa de su operación.