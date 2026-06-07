El cambio empieza en casa: pequeños gestos para cuidar el planeta

En un mundo donde las noticias sobre el cambio climático y sus consecuencias son constantes, a menudo nos sentimos impotentes, pequeños e incapaces de saber cómo cuidar el medio ambiente. Pero, ¿y si el cambio comienza en casa?

Con pequeños gestos, podemos transformar nuestro hogar y comenzar a hacer acciones para cuidar el medio ambiente.

En nuestra vida diaria, a menudo pasamos por alto pequeñas acciones para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, cada decisión que tomamos en casa puede contribuir significativamente a cuidar la salud de nuestro planeta.

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Algunos consejos que se pueden poner en práctica son:

Reciclar la basura

Uno de los tips más conocidos para cuidar el medio ambiente desde casa es reciclar y reparar la basura correctamente. En cada vivienda se pueden separar los desperdicios en diferentes contenedores.

Ahorrar agua

El agua es un recursos fundamental y muy preciado para el planeta, pero es limitado. Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes de uso y lo hagamos de una forma moderada. Es recomendable cerrar el grifo mientras te enjabonas, te lavas los dientes o te afeitas. También es necesario arreglar las fugas de agua de inmediato y usar el lavarropas y el lavavajillas solo con cargas completas.

Apagar las luces

Parece algo muy obvio, pero muchas veces encendemos las luces de una habitación en la que no estamos sin darnos cuenta. Por eso, es fundamental acostumbrarnos a apagar la luz y comprobar que todo está apagado cuando nos vayamos de una habitación o de casa. Además, se debe aprovechar al máximo la luz natural de los días.

Evitar las bolsas

Si cada vez que vas a hacer la compra recuerdas llevar tus propias bolsas estarás ayudando a cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Una bolsa de plástico puede tardar hasta más de 100 años en descomponerse.

Regular la calefacción

Otra acción para cuidar el medio ambiente es hacer un buen uso de la calefacción o del aire acondicionado. ¿Sabías que un solo grado de temperatura puede ayudarte a reducir el consumo de energía de la calefacción o el aire acondicionado? Se recomienda que la temperatura esté entre los 19ºC y los 21ºC en inviernos y entre los 23ºC y 25ºC en verano.

Usar transporte público

Los coches son uno de los mayores contaminantes en las grandes cuidadas, por lo que usar el transporte público para desplazarte ayudará a cuidar el medio ambiente. Por supuesto, trasladarse en bicicleta también es una opción muy aconsejable.

Reutilizar

Antes de tirar o deshacerte de un objeto piensa si puedes darle una segunda vida. Así, podrás prolongar su vida, ahorrar dinero y generar menos residuos.

Como ves son acciones muy pequeñas pero que tienen un gran valor para ayudar a cuidar el medio ambiente.

No podemos olvidar que la crisis climática nos afecta a todos y, especialmente a las personas más vulnerables que tienen que abandonar sus hogares debido a las consecuencias del cambio climático.