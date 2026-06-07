Un llamamiento mundial a la acción climática

El planeta no discute. No negocia. Envía señales: el aumento del nivel del mar, incendios forestales devastadores, inundaciones por lluvias intesas, olas de calor, el deshielo de los glaciares.

Se dijo que 1,5 °C era el límite. Lo estamos superando.

Durante décadas, el mundo ha escuchado la historia del cambio climático: advertencias, objetivos, plazos lejanos. Con demasiada frecuencia, la respuesta se ha visto empañada por el ruido: demoras, distracciones, negación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Bajo el ruido, surge otra señal. Paneles solares cubren los tejados. Aerogeneradores bordean el horizonte. Las ciudades se rediseñan para las personas. Se reforestan los bosques. Puntos de inflexión positivos se están gestando en cada rincón del planeta.

El Día Mundial del Medio Ambiente 2026 se centra precisamente en el cambio climático: en las señales urgentes que nos envía la Tierra y en las que elegimos responder. La campaña global del PNUMA invita a todos a actuar ahora por el clima y a impulsar un mundo que ya está en marcha. Descubre cómo puedes participar.

Azerbaiyán es la sede de la conmemoración mundial, mientras que una serie de eventos, campañas y acciones creativas se desarrollaron, y continuarán desarrollándose, en todos los continentes: en las pantallas, en las calles y en las comunidades de todo el mundo.

El año 1972 marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional sobre el medio ambiente, con la primera gran conferencia sobre cuestiones medioambientales, conocida como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, o Conferencia de Estocolmo.

Más tarde, el 15 de diciembre de ese año, la Asamblea General adoptó la resolución que designa el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente.

Asimismo, insta a los "Gobiernos y a los organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a emprender en ese día cada año, y en todo el mundo, actividades que reafirmen su preocupación por la preservación y la mejora del medio ambiente, con vistas a profundizar en la concienciación medioambiental".

Acción climática y crecimiento verde

Azerbaiyán impulsa con fuerza el crecimiento verde y las energías renovables. Como parte del Acuerdo de París, se ha comprometido a reducir las emisiones en un 40% para 2035 (respecto a los niveles de 1990). Asimismo, aspira a aumentar la energía renovable al 30% para 2030.

Se están desarrollando proyectos a gran escala, como la planta solar de Garadagh de 230 MW y el parque eólico Khizi-Absheron de 240 MW , además de otros proyectos con una capacidad superior a 1 GW .

La sostenibilidad urbana avanza en Bakú gracias a modernos autobuses de bajas y cero emisiones, infraestructura para vehículos eléctricos y soluciones de ciudad inteligente. Las regiones de Garabagh y Zangezur Oriental se están transformando en zonas de cero emisiones, combinando energías renovables, restauración de ecosistemas y desarrollo posconflicto. La modernización de la gestión del agua y la agricultura resiliente al clima refuerzan aún más la adaptación en zonas propensas a la sequía.

Cooperación global

Como anfitrión de la COP29, Azerbaiyán impulsó la agenda climática mundial, logrando decisiones históricas sobre financiación climática y mercados de carbono, al tiempo que puso en marcha iniciativas que vinculan la acción climática con la biodiversidad, la transición energética, el agua, la agricultura y el impacto social.

Aprovechando este impulso, la campaña nacional de Azerbaiyán para el Día Mundial del Medio Ambiente 2026 pone de relieve las crisis planetarias del cambio climático y la degradación de los ecosistemas, así como sus impactos interconectados en las personas y la naturaleza.

Bajo el lema “Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro”, las iniciativas enfatizan que la naturaleza no es opcional, sino fundamental para la resiliencia climática y nuestro futuro colectivo.

Naturaleza, biodiversidad y restauración

Azerbaiyán ha logrado avances significativos en la protección de su patrimonio natural. Más del 10% del territorio del país se encuentra ahora bajo protección, incluyendo la expansión de parques y reservas nacionales. Un logro notable es la salvaguarda de los Bosques Hircánicos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , algunos de los ecosistemas más antiguos del mundo, que albergan más de 3000 especies de plantas y una diversa fauna silvestre.

Los ecosistemas marinos y costeros, en particular en el Mar Caspio, el mayor cuerpo de agua cerrado del mundo, están protegidos mediante reservas y programas de conservación, incluso cuando la región enfrenta una alarmante disminución del nivel del agua.

Los proyectos de reintroducción de especies contribuyen a la restauración de los ecosistemas, mejorando la resiliencia de la biodiversidad.