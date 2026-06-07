La energía renovable, la otra pata del nodo energético Bahía Blanca

Los parques eólicos representan una alternativa eficaz para producir electricidad de manera más limpia y sostenible. Junto con otras energías renovables, contribuyen a enfrentar el cambio climático, fortalecer la economía y avanzar hacia un modelo energético más seguro para el futuro.

Hoy en día, la energía eólica es la fuente de energía renovable de más rápido crecimiento.

En la actualidad, hay más de 440 gigavatios (GW) de capacidad eólica instalada en todo el mundo, suficiente para satisfacer las necesidades de electricidad de casi todos los países.

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Se espera que esta tendencia continúe a medida que los costes de la energía eólica sigan bajando y que las nuevas tecnologías nos permitan captar más energía a una mayor altura, generando un impacto positivo en la sociedad.

Un parque eólico es una central eléctrica donde se produce energía eléctrica (electricidad) mediante la fuerza del viento a través de las turbinas eólicas que usan el flujo de aire. Los ingenieros eléctricos suelen denominar a esta central eléctrica como ‘planta eoloeléctrica’, pero las personas que no son ingenieros se suelen referir a ésta como central eólica.

La conversión de la energía eólica en energía eléctrica (electricidad) se produce sin partes móviles mientras la planta está bajo el viento. La electricidad generada se introduce en la red eléctrica.

Además, los parques eólicos son una fuente de electricidad respetuosa con el medio ambiente, ya que no producen gases de efecto invernadero ni residuos tóxicos; y pueden utilizarse para generar electricidad incluso con el tiempo tormentoso.

La zona de Bahía Blanca tiene las condiciones ideales para la instalación de parques eólicos, como son terrenos llanos y vientos casi permanentes. Esto ha hecho que las empresas que han optado por generar energía con este método hayan elegido la región.

Nuestro entorno cuenta hoy con 9 complejos generadores que completan un total de 232 aerogeneradores que erogan 830,6 MW de potencia, distribuidos en 3 partidos: Bahía Blanca, Tornquist y Villarino.

El grupo Pampa Energía lidera el mercado regional con 5 parques, en los que operan 116 aerogeneradores y una capacidad de 426 MW de generación.

Villarino tiene 3 parques, La Castellana I y II y Vientos del Secano y Tornquist 1 parque con 59 equipos y 239,4 MW de capacidad generada.

El Parque Eólico Vientos Bonaerenses (Tornquist) está incorporando 16 nuevos aerogeneradores que erogarán 102,4 MW de energía limpia

Esto indica las bondades climáticas de la zona, la confianza en los inversores y el crecimiento económico, laboral y social de la región, que aprovecha el Puerto local para la descarga de los equipos que se instalan, y la cercanía al sistema interconectado central de distribución de energía, para despachar el producto generado.

Ventajas

--Reducción de emisiones contaminantes: La energía renovable, como la eólica, no requiere combustión de combustibles fósiles durante su operación, por lo que ayuda a disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos.

--Recurso inagotable: El viento, el sol y otras fuentes renovables se regeneran de forma natural, lo que reduce la dependencia de recursos limitados como el petróleo, el gas o el carbón.

--Menor impacto ambiental a largo plazo: Aunque toda infraestructura tiene efectos sobre el entorno, las energías renovables suelen generar menos impactos persistentes que las fuentes convencionales cuando se planifican y gestionan adecuadamente.

--Impulso económico y empleo: La construcción, operación y mantenimiento de parques eólicos genera puestos de trabajo e inversiones en las comunidades donde se instalan.

--Mayor seguridad energética: Diversificar la matriz energética con fuentes renovables reduce la dependencia de combustibles importados y mejora la estabilidad del suministro.

--Costos más competitivos con el tiempo: Los avances tecnológicos han reducido el costo de los aerogeneradores y han hecho que la energía eólica sea cada vez más competitiva frente a otras fuentes de generación.