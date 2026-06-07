El Puerto y un espacio para pensar el desarrollo con mirada ambiental

En el marco de la Semana Mundial del Medio Ambiente, se desarrolló el seminario Ambiental Ciudad–Puerto, una jornada de divulgación y reflexión sobre temáticas ambientales vinculadas a la ciudad y el puerto de Bahía Blanca.

La actividad tuvo lugar en el Centro Histórico Cultural de la UNS con un programa de charlas.

Durante el seminario se desarrollaron diversas disertaciones a cargo de especialistas e investigadores, abordando problemáticas clave de la agenda ambiental local, tales como:

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--Calidad del aire en la ciudad y el puerto de Bahía Blanca, a cargo de la bióloga Marcia Pagani (MBB-CTE) y el Bióloga Leandro Lucchi (Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca).

--Microplásticos en ambientes marinos, exposición del Dr. Andrés Arias (UNS – IADO – CONICET).

--Monitoreo de peces y organismos planctónicos, presentada por la Dra. Andrea López Cazorla, Dra. Gabriela Blasina y Dra. María Clara Menéndez (UNS – IADO – CONICET).

El encuentro propuso generar un espacio de intercambio de conocimiento científico y técnico, promoviendo la concientización sobre el cuidado del ambiente y la sustentabilidad en la interacción entre ciudad y puerto.

El seminario fue organizado en conjunto por la Universidad Nacional del Sur, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Municipio de Bahía Blanca.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos celebró: “Nos convoca una agenda absolutamente central para el presente y el futuro de Bahía Blanca: cómo consolidamos un modelo de desarrollo que siga generando crecimiento, empleo y oportunidades, pero que al mismo tiempo incorpore de manera plena la dimensión ambiental”.

Y agregó: “En ese sentido, quiero destacar que este camino no es un esfuerzo aislado. Es parte de una visión compartida que llevamos adelante junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al intendente de Bahía, Federico Susbielles, con quienes coincidimos en la necesidad de impulsar políticas públicas que integren producción, infraestructura y sostenibilidad”.

De este modo, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca reafirmó su compromiso con el desarrollo sustentable, impulsando acciones concretas de monitoreo ambiental, articulación con el sistema científico y apertura a la comunidad, con el objetivo de consolidar un Puerto cada vez más sostenible, responsable y en equilibrio con su entorno.

El plan quinquenal

Cabe recordar que el Puerto de Bahía Blanca presentó recientemente su Plan Quinquenal 2025-2029, una hoja de ruta estratégica que no sólo busca consolidar al complejo portuario como uno de los principales nodos logísticos, energéticos e industriales del país, sino también fortalecer una visión de desarrollo sustentable que contemple el cuidado ambiental como una condición indispensable para el crecimiento.

El documento establece objetivos vinculados con la inversión en infraestructura, la modernización operativa, la generación de empleo y la ampliación de la capacidad logística, pero incorpora además un capítulo central dedicado a la sostenibilidad y la relación entre el puerto, la ciudad y el ecosistema que lo rodea.

"El Plan Quinquenal que presentamos es una herramienta clave para ordenar el crecimiento del Puerto y proyectarlo al futuro con previsibilidad, eficiencia y sustentabilidad", destacó el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

La planificación portuaria se inscribe dentro de una política impulsada por la Provincia de Buenos Aires que busca dotar a los puertos bonaerenses de herramientas para proyectar su desarrollo a mediano plazo bajo criterios de integración territorial, competitividad y responsabilidad ambiental.